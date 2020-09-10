Fenomen yarışmacı Bahar Candan'a yorum yağdı! 'Köprüyü yamultmuşsun'

2014 yılında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasına ablası Nihal Candan’ın ardından katılmaya karar veren Bahar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla izleyicileri şaşırttı. Sosyal medya hesabından kendisine bambaşka bir imaj çizen Bahar Candan’ın yarışmadaki görüntüsünden eser kalmadı. Estetik operasyonlarla yüz hatlarında büyük değişiklik yarattığı söylenen Bahar Candan sosyal medyada kulladığı abartılı photoshopla vücudunu da tamamen farklılaştırdı.

Nihal Candan’ın evli ve çocuklu eski sevgilisi Hakan Boy’un balkondan düşmesinden sonra Candan kardeşler yeniden magazin gündemine oturdu. Ablası Nihal Candan’ın geçirdiği zor günlerde eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam eden Bahar Candan yakın arkadaşlarıyla bir otelin terasında zaman geçirdi. Otelde keyifli zaman geçiren Bahar Candan İstanbul manzarasına karşı fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Bahar Candan’ın photoshop uğruna İstanbul manzarasında dalgalamalar yarattığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Takipçileri Candan'a 'köprüyü yamultmuşsun' yorumları yağdırdı.