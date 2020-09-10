MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen yarışmacı Bahar Candan'a yorum yağdı! 'Köprüyü yamultmuşsun'

Fenomen yarışmacı Bahar Candan'a yorum yağdı! 'Köprüyü yamultmuşsun'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Bir dönem TV 8 ekranlarına gelen İşte Benim Stilim moda yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapmayı tercih eden eski yarışmacı photoshop yapmaktan da vazgeçmiyor. Bahar Candan’ın photoshopunun son kurbanı ise boğaz manzarası oldu.

Fenomen yarışmacı Bahar Candan'a yorum yağdı! 'Köprüyü yamultmuşsun'

2014 yılında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasına ablası Nihal Candan’ın ardından katılmaya karar veren Bahar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla izleyicileri şaşırttı. Sosyal medya hesabından kendisine bambaşka bir imaj çizen Bahar Candan’ın yarışmadaki görüntüsünden eser kalmadı. Estetik operasyonlarla yüz hatlarında büyük değişiklik yarattığı söylenen Bahar Candan sosyal medyada kulladığı abartılı photoshopla vücudunu da tamamen farklılaştırdı.

Nihal Candan’ın evli ve çocuklu eski sevgilisi Hakan Boy’un balkondan düşmesinden sonra Candan kardeşler yeniden magazin gündemine oturdu. Ablası Nihal Candan’ın geçirdiği zor günlerde eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam eden Bahar Candan yakın arkadaşlarıyla bir otelin terasında zaman geçirdi. Otelde keyifli zaman geçiren Bahar Candan İstanbul manzarasına karşı fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Bahar Candan’ın photoshop uğruna İstanbul manzarasında dalgalamalar yarattığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Takipçileri Candan'a 'köprüyü yamultmuşsun' yorumları yağdırdı.

ELEŞTİRİLERİ YAĞMURU BAŞLADI

640xauto

Bahar Candan’ın gri kapüşonlu ve siyah şortla yaptığı paylaşım takipçilerini adeta harekete geçirdi. Candan’ın “Ev modu” notuyla paylaştığı fotoğraf photoshop yorumlarının peşi sıra gelmesine neden oldu. Photoshopu abartan Candan sarı topuklu ayakkabıları da sürekli giydiği için takipçilerinin eleştiri oklarının hedefine konuldu. Kendisine yapılan olumsuz eleştiri umursamadığını söyleyen Bahar Candan Instagram hesabından yorumları kapattığını duyurdu.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nihal Candan sevgilisi Hakan Boy’un eşiyle tanıştığını itiraf etti!İşte Benim Stilim yarışmacısı Nihal Candan sevgilisi Hakan Boy’un eşiyle tanıştığını itiraf etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Sütyen giymeyince bir bakan bir daha baktı! Açıklaması olay oldu
Sütyen giymeyince bir bakan bir daha baktı! Açıklaması olay oldu
Bülent Arınç koronavirüse yakalandı
Bülent Arınç koronavirüse yakalandı
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Paylaşımından sonra Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu’yu hatırlattı!
Paylaşımından sonra Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu’yu hatırlattı!
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Dame Diana Rigg hayatını kaybetti
Game of Thrones'un ünlü isminden acı haber
Müge Anlı'nın sosyal medyaya damga vuran konuşması! 'Bana dokunamazsın!'
Sosyal medyayı salladı! 'Bana dokunamazsın!'
Melisa Şenolsun erkek oyuncuları sildi
Yeni aşktan sonra şaşırtan karar! Yakışıklı oyuncuları...
Survivor Evrim Keklik’in televizyon programlarına eleştirisi olay yarattı!
Beğenmedi! 'Allah kahretsin vazgeçtim'
Farah Zeynep Abdullah çileden çıktı! ‘Bu neyin kafası...’
Çileden çıktı! 'Bu neyin kafası...'
Nihal Candan canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! 'Tehdit ediliyorum'
Gözyaşları içinde anlattı! 'Tehdit ediliyorum'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.