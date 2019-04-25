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Fenomen zenginden olay yaratan parti

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2019 15:44 | Son Güncelleme

Yaşadığı lüks hayatla milyonlarca takipçi elde eden Dan Bilzerian, yine adından söz ettirmeyi başardığı bir partiye imza attı.

Çılgın partileriyle gündem yaratmayı başaran Dan Bilzerian'ı bu denli dikkat çekici kılan detay güzel kızlar değil bakın ne oldu...

38 yaşındaki Instagram fenomeni Dan Bilzerian'ın paylaştığı bir video sosyal medyada olay oldu.
Los Angeles'taki evinde parti düzenleyen Bilzerian, bahçesindeki boz ayıyı beslerken paylaştığı bu görüntü ile tartışmalara sebep oldu.
Bilzerian 15 milyon görüntülenme alan video ile ilgili açıklama yaptı.
Ayının parti süresince son derece düzgün muamele gördüğünü belirten Bilzerian ayının çok genç yaşta koruma altına alındığını ve son derece sağlıklı beslendiğini belirtti.
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Dan Bilzerian fenomen sosyal medya

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