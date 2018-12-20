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Fenomenlere "uyuşturucuyu özendirme" suçundan iddianame

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 17:38 | Son Güncelleme

"Pucca" takma isimini kullanan Pınar Karagöz ve "Buryy" lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

İSTANBUL (AA) - Sosyal medyada "Pucca" takma isimini kullanan Pınar Karagöz ve "Buryy" lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde, "PuCCa Fan Clup" isimli "Facebook" hesabı kullanıcısı şüpheli Pınar Karagöz ile "Buryy Soprano" takma adını kullanan "Youtube" kullanıcısı şüpheli Burak Aydoğduoğlu'nun uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Karagöz'ün sosyal medya üzerinde 1 milyon 72 bin takipçisinin olduğu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini madde kullanımda cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği ileri sürüldü.

Şüpheli Pınar Karagöz'ün sosyal medya üzerinde yaptığı bir paylaşımı ele alınan iddianamede, "Kolombiya'nın uyuşturucu kartelleriyle meşhur, 'kokain' kaçakçılığının başkenti sayılan Medelli şehrine atıfta bulunarak, buradaki insanların uyuşturucu ticareti sayesinde kalabildiklerini belirtip, uyuşturucu madde kullanımının olması durumunda ekonomik döngüden dolayı Medelli'deki fakir insanların evlerine yiyecek götürebileceklerini ima ederek, uyuşturucu kullanımını özendirdiği" savunuldu

İddianamede, şüpheli Karagöz'ün yaptığı son paylaşımda ise, uyuşturucu konulu paylaşımları eleştirenlere tepkisini dile getirerek bu konuya meşrutiyet kazandırmaya çalıştığı iddia edildi.

Diğer şüpheli Burak Aydoğduoğlu'nun "Youtube"da paylaştığı ve söylediği "Mary Jane" adlı şarkının argodaki manasının "esrar" olduğu, şarkıda sözü geçen "Mary Jane"i gerçek kişi olarak değil, "esrar" maddesini kastederek söylediği, sosyal medya paylaşım sitelerinde uyuşturucu maddelerin kullanılmasını alenen özendirdiği tespitinin yapıldığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, bu kapsamda şüpheliler Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu'nun, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

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