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Fenomenlerin fuhuş ortaklığı! Sosyal medya hesaplarından müşteri bulmuşlar: Sevgilisinin yaptığını öğrenince harekete geçti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.11.2024 08:13
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İstanbul'da masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığını öğrenen ekipler hemen harekete geçti. Geçen sene ekim ayında yapılan ihbarların ardından salonu bir fenomenin işlettiği ortaya çıktı. Kendi gibi fenomen sevgilisi ise sosyal medya hesabından müşteri buldu. Aşkları biten fenomen çiftlerden bir tanesi diğerinin 'masaj' salonu açtığını duyunca şikayet etmesi üzerine ekip çökertildi. Fenomen isimlerin 7 yıla kadar hapsi isteniyor.

Fenomenlerin fuhuş ortaklığı! Sosyal medya hesaplarından müşteri bulmuşlar: Sevgilisinin yaptığını öğrenince harekete geçti

Geçtiğimiz günlerde birçok ünlü isim ve fenomen sanal bahis operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Başka fenomenlerin adı bu kez fuhuş operasyonuna karıştı. İstanbul Ataşehir'de geçen yıl ekim ayında bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı, salon dışına fuhuş amaçlı kadın yönlendirildiği üzerine çok sayıda ihbar yapıldı. İhbarları değerlendiren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu teknik takip ve telefon dinlemeleriyle suç yönteminin tespit edilmesi, mağdurların kurtarılması amacıyla titizlikle yürüttüğü bir soruşturma başlattı.

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SALONU İŞLETEN FENOMEN ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, soruşturma kapsamında geçen şubat ayında eş zamanlı baskınlarla 4 şüpheli gözaltına alınıp tutuklanırken masaj salonunu işleten şüphelilerden birinin Youtuber Kerem Balin, eniştesi, kuzeni ve arkadaşı ile fenomen sevgilisi Nehir Ayaz olduğu ortaya çıktı.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN MÜŞTERİ AYARLAMIŞ

Yapılan bir ihbarda Youtuber Balin'in fenomen sevgilisi Ayaz'ın kadınları pazarladığı, salona gelecek müşterileri kendisine ait @nehirayazofficial isimli instagram hesabından iletişim kurarak temin ettiği ve "Bana kimse bir şey yapamaz" dediği belirtildi.

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İHBAR FENOMEN ESKİ SEVGİLİDEN

Şüphelilerden fenomen Nehir Ayaz ifadesi ise dikkat çekiciydi. Kendisinin de içinde olduğu çeteyi çökertmek için ihbar yapan isimlerden birinin yine kendisi olduğunu söyledi.

Balin'le birlikte olduğu süre içinde Denizli'de fuhuş yaptığını, fuhuş amacıyla internet üzerinden ilan verip, kazandığı paradan sevgilisine pay da verdiğini anlatan fenomen kadın, Balin'in kuzeni ve eniştesinin de müşterilerin ulaşımını yaptığını ve onların da pay aldığını belirtti.

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Bir süre sonra ayrıldıklarını ve yine de eski sevgilisinin eniştesinin kendisinden para aldığını belirten Ayaz, daha sonra eski sevgilisinin İstanbul Ataşehir'de masaj salonu açıp masaj adı altında fuhuş yaptırarak para kazandıklarını öğrendiğini, akabinde bu durumu polise ihbar ettiğini söyledi.

Dosya kapsamında ifadesi alınan tanıklar da fuhuş olayını doğrularken savcılık tüm şüphelilerin birlikte hareket ettiğini belirtti.

"MASAJ SERTİFİKAM VARDI SALON AÇTIM"

Youtuber Balin ise sosyal medyada içerik üreticiliği yaptığı dönemde Nehir Ayaz ile tanışıp klip çekimlerini yaptığını belirterek, "Nehir ile bir yakınlaşmamız oldu. Sonrasında benim hayatıma çok fazla müdahale ettiği için kendisinden ayrıldım. Youtube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Nehir iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti. Fuhuş suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

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FUHUŞU İNKAR ETTİLER

Tutuklanan diğer şüpheli Burak D. ise 4 arkadaş ortak olarak salonu açtıklarını belirterek, "Kerem'in sevgilisi Nehir kendisine takıntılı olduğu için bizim masaj salonumuzu öğrenmiş. Asılsız ihbar ve tehditlerde bulundu. Biz de bu sebeple dükkanı kapattık. Kesinlikle fuhuş işiyle ilgim yoktur" dedi.

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7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık 3 ay süren teknik takip ve iletişim tespitinin ardından aralarında şüphelilerin birlikte hareket ettiğini kaydetti. 6 mağdur kadının yer aldığı iddianamede, aralarında Youtuber Kerem Balin'in ve fenomen sevgilisi Nehir Ayaz'ın de bulunduğu 7 şüpheli hakkında "zincirleme şekilde fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek" suçundan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul fuhuş operasyonu fenomen masaj salonu
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