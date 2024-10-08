Fenomenlerin güzellik yarışı! Yazgül ve Cemile'nin estetik tartışması programa damga vurdu! 'Senden daha güzelim...'

Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle Esra Erol'un kapısını çalan 6 çocuk annesi Yazgül, 'Tek suçum güzel olmak' sözüyle hafızalara kazınmıştı. Programın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen fenomen isim geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetiklerle konuşulmuştu.

karın germe işlemi için ameliyat masasına yatmıştı ve doktoruyla birlikte o anları 'Shakira oldum' diyerek paylaşmıştı. Ardından da daha önce Esra Erol'da fenomenleşen Cemile ve izdivaç programlarının gelin adayı Solmaz'ın yer aldığı Fatih Ürek ile Gelin Görümce programına dahil oldu.

YAZGÜL VE CEMİLE'NİN GÜZELLİK YARIŞI...

Programa gelir gelmez güzelliğini öne çıkarmaya çalışan Yazgül ve Cemile arasında güzellik ve estetik krizi yaşandı. Gelin Görümce programında Yazgül'ün sosyal medyada paylaştığı videolar yayınlandı. Solmaz da, "Yazgül sen kendini gerçekten güzel mi zannediyorsun?" diye sorunca Cemile de Solmaz'ı destekledi. Yazgül de "Bir kendine bir de bana bak. Hiç estetiğim yok. Dudağımda botoks ve karnımda gerdirme var" yanıtını verdi.

Cemile de "Senden daha güzelim. Bir ton yüzüne boyayı sürmüş. Her tarafı da estetikli. Ben estetiksiz, muhteşem ve doğal bir kadınım. Buranın da tek starı varsa o da benim." sözleriyle resti çekti. Yazgül ise sadece yarışmanın değil, Türkiye'nin starı olduğunu söyledi ve noktayı koydu.