Fenomenlerin uyuşturucu davasında flaş gelişme! Hapis cezası istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde, "PuCCa Fan Clup" isimli "Facebook" hesabı kullanıcısı şüpheli Pınar Karagöz ile "Buryy Soprano" takma adını kullanan "Youtube" kullanıcısı şüpheli Burak Aydoğduoğlu'nun uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Karagöz'ün sosyal medya üzerinde 1 milyon 72 bin takipçisinin olduğu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini madde kullanımda cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği ileri sürüldü. Şüpheli Pınar Karagöz'ün sosyal medya üzerinde yaptığı bir paylaşımı ele alınan iddianamede, "Kolombiya'nın uyuşturucu kartelleriyle meşhur, 'kokain' kaçakçılığının başkenti sayılan Medelli şehrine atıfta bulunarak, buradaki insanların uyuşturucu ticareti sayesinde kalabildiklerini belirtip, uyuşturucu madde kullanımının olması durumunda ekonomik döngüden dolayı Medelli'deki fakir insanların evlerine yiyecek götürebileceklerini ima ederek, uyuşturucu kullanımını özendirdiği" savunuldu. İddianamede, şüpheli Karagöz'ün yaptığı son paylaşımda ise, uyuşturucu konulu paylaşımları eleştirenlere tepkisini dile getirerek bu konuya meşrutiyet kazandırmaya çalıştığı iddia edildi.