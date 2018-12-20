HABER

Fenomenlerin uyuşturucu davasında flaş gelişme! Hapis cezası istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 18:34 | Son Güncelleme

Sosyal medyada "Pucca" takma isimini kullanan Pınar Karagöz ve "Buryy" lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Fenomenlerin uyuşturucu davasında flaş gelişme! Hapis cezası istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde, "PuCCa Fan Clup" isimli "Facebook" hesabı kullanıcısı şüpheli Pınar Karagöz ile "Buryy Soprano" takma adını kullanan "Youtube" kullanıcısı şüpheli Burak Aydoğduoğlu'nun uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Karagöz'ün sosyal medya üzerinde 1 milyon 72 bin takipçisinin olduğu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini madde kullanımda cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği ileri sürüldü. Şüpheli Pınar Karagöz'ün sosyal medya üzerinde yaptığı bir paylaşımı ele alınan iddianamede, "Kolombiya'nın uyuşturucu kartelleriyle meşhur, 'kokain' kaçakçılığının başkenti sayılan Medelli şehrine atıfta bulunarak, buradaki insanların uyuşturucu ticareti sayesinde kalabildiklerini belirtip, uyuşturucu madde kullanımının olması durumunda ekonomik döngüden dolayı Medelli'deki fakir insanların evlerine yiyecek götürebileceklerini ima ederek, uyuşturucu kullanımını özendirdiği" savunuldu. İddianamede, şüpheli Karagöz'ün yaptığı son paylaşımda ise, uyuşturucu konulu paylaşımları eleştirenlere tepkisini dile getirerek bu konuya meşrutiyet kazandırmaya çalıştığı iddia edildi.

ŞARKININ MANASI 'ESRAR'

Diğer şüpheli Burak Aydoğduoğlu'nun "Youtube"da paylaştığı ve söylediği "Mary Jane" adlı şarkının argodaki manasının "esrar" olduğu, şarkıda sözü geçen "Mary Jane"i gerçek kişi olarak değil, "esrar" maddesini kastederek söylediği, sosyal medya paylaşım sitelerinde uyuşturucu maddelerin kullanılmasını alenen özendirdiği tespitinin yapıldığı iddianamede yer aldı. İddianamede, bu kapsamda şüpheliler Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu'nun, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
Evinin kapısını her gece gelen tilkiye açıp, yiyecek veriyorEvinin kapısını her gece gelen tilkiye açıp, yiyecek veriyor
Mengenli çocuklar 'gezen sinema' ile ilk kez sinemaya heyecanı yaşadıMengenli çocuklar 'gezen sinema' ile ilk kez sinemaya heyecanı yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pucca Buryy Burak Aydoğduoğlu uyuşturucu sosyal medya fenomeni

En Çok Okunan Haberler

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Yıldırım açıkladı: Köprü geçiş cezalarına af

Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Arapların yeni gözdesi oldu!

Arapların yeni gözdesi oldu!

İnanılmaz olay! Öldüğü otobüs terminale girdiğinde anlaşıldı

Öldüğü terminale girdiğinde anlaşıldı

Bursa'da 12 yaşındaki çocuğun ölümünde 'Mavi Balina' şüphesi

12 yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç şüphe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.