'Ferahlamak' amacıyla tıraş kolonyasıyla kulak temizlemeye kalktı, sağırlığın eşiğinden döndü!

ABD'de yaşayan Elizabeth adlı bir kadın, eşinin tıraş kolonyasını kulak temizliği için kullanarak büyük bir hata yaptı. “Ferahlatıyor” diyerek kulak çubuğuna döktüğü tıraş kolonyası, sağlığını tehlikeye attı.

10 dakikalık ferahlama hissinin ardından, kolonyanın içeriğindeki alkol, kulak zarına zarar verdi. Kadın, kısa süreli duyma kaybı yaşadıktan sonra acilen hastaneye gitmek zorunda kaldı. Doktorlar, kulak temizliği yaparak durumu düzeltirken, Elizabeth'in eski sağlığına kavuştuğu belirtildi.

YANLIŞ KULLANIMIN RİSKLERİ

Tıraş kolonyalarının ferahlatıcı etkisi ve hoş kokusu nedeniyle sıkça tercih edildiği biliniyor. Ancak, bu ürünler cilt bakımı ve tıraş sonrası kullanım için tasarlanmıştır ve kulak temizliği için kullanımları ciddi sağlık riskleri taşıyor. Alkol ve kimyasallar, kulak içindeki hassas dokulara zarar verebilir.

SAĞLIK UZMANLARINDAN UYARI!

Bu olay, sağlık uzmanlarının kulak temizliği konusunda yaptığı uyarıları bir kez daha gündeme taşıdı. Kulaklar, kendini temizleme yeteneğine sahip organlardır ve aşırı temizlik ile yanlış ürün kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, kulak temizliği için özel olarak üretilmiş ürünlerin kullanılmasını ve gerektiğinde bir doktora danışmayı öneriyor.