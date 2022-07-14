Ferahlatıcı gelebilir... Sıcak havaların en çok tercih edilen içeceği buzlu suyun az bilinen zararları

Buzlu su, sıcak havalarda çoğu kişinin en çok tercih ettiği içecek olarak ön plana çıkıyor. Buzlu su, vücut sisteminin sıcaklığı olan 36.5 ila 37.5°C’nin çok altındadır. Bu da düzenli olarak buzlu su içmenin kalp ve sindirim sistemini olumsuz yönde etkileyebilir. Buzlu su içince geçici olarak bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Ancak, sürekliliği durumunda sağlığınız olumsuz etkilenebilir.

Uzmanlara göre, soğuk suyun sağlığa olumsuz etkileri vardır. Ve yaz aylarında sıkça yapılan bu hata çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. İşte buzlu suyun kimsenin bilmediği 10 tehlikesi.

BAŞ AĞRISINI TETİKLER

Bu durumu muhtemelen yaşamışsınızdır. Buz gibi bir içecek içtikten sonra ani bir baş ağrısı yaşamak oldukça yaygındır. Alın ve şakaklardaki bu kısa süreli ağrılar çok soğuk içeceklerin ve yiyeceklerin tüketilmesinden kaynaklanır. Buna beyin donması denir. Çok soğuk bir içeceğin ayrıca migreni tetikleyebileceğini unutmayın. Bu nedenle migren atağı sırasında soğuk su içilmesi önerilmez.

EKLEM AĞRILARINA NEDEN OLABİLİR

Bazı insanlarda çok soğuk bir içecek içmek eklem ağrısına da neden olabilir. Bu özellikle romatizma hastaları için geçerlidir.

KALP ATIŞ HIZINI DÜŞÜRÜR

Araştırmalar, buzlu su içmenin vagus sinirini uyardığını göstermiştir. Sempatik sinir veya kalp siniri olarak da adlandırılan vagus siniri, vücudun istemsiz hareketlerini kontrol eden otonom sinir sisteminin önemli bir parçasıdır. Vagus siniri, kalp atış hızının düşmesine aracılık eder ve soğuk su, kalp atış hızının düşmesine neden olan sinir için bir uyarı görevi görür. Bu nedenle su normal sıcaklıkta içilmelidir. Beyin sıcaklık değişimine duyarlıdır ve bu nedenle soğuk su içerken donar, bu tür sürekli reaksiyon beyin için iyi değildir.

SİNDİRİMİ YAVAŞLATIR

Buz gibi soğuk su içmek veya buzlu su içmek, kan damarlarınızın daralmasına neden olduğu için yiyecekleri sindirme sürecini engeller. Bu, sindirim sürecini yavaşlatır ve yiyeceklerin uygun şekilde sindirilememesine neden olur. Bu durumda besinler vücut tarafından sağlıklı olarak emilmez.

ŞİŞKİNLİK VE KABIZLIĞA NEDEN OLUR

Öğün aralarında içilen buzlu su sindirim sisteminizi için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Soğuk suyun damarları daraltma etkisi vardır. Besinler daha az emilir ve bağırsak geçişi bozulur. Çoğu zaman, şişkinlik veya kabızlık gibi sindirim problemleri ortaya çıkar.

ENERJİYİ DÜŞÜRÜR

Durum ne olursa olsun, vücut ideal sıcaklığını korumaya çalışır. Metabolizmanın rolü budur. Çok soğuk su içtiğinizde vücut ısınız düşer. Ve vücut onu geri kazanmak için çalışmaya başlar. Bu önemli görevi yapmak için enerjiyi yoğunlaştırır. Bu enerji harcaması diğer metabolik işlevlerin zararınadır. Sindirim, bağışıklık veya serbest radikallere karşı mücadele için harcanacak enerji, vücut ısısını geri kazanmak için yönlendirilir. Bu da enerji seviyelerinde bir düşüşe neden olur.

VÜCUDA ŞOK ETKİSİ YARATIR

Spor yaptığınızda veya fiziksel bir efordan sonra metabolizma hızlanıdr ve vücut ısısı artar. Spor yaptıktan hemen sonra buz gibi bir içecek içerseniz, vücut için şok çok büyük olacaktır. Organizma bunu bir saldırı olarak hisseder. Bu da mide ağrısına veya sindirim sorunlarına yol açabilir.

İLAÇLARIN ETKİSİNİ AZALTIR

İlaçları bir bardak buzlu suyla içerseniz, onları daha az sindirirsiniz. Ve vücudunuz onları daha az emer. Bu nedenle ilaçların verimi azalır.

REGL DÖNEMİ SIKINTILI GEÇEBİLİR

Adet dönemine ishal, kabızlık ve mide ağrıları gibi sindirim bozuklukları eşlik edebilir. Çok soğuk bir içecek sindirimi bozar ve bu da sindirim sorunlarını artırabilir. Bu nedenle, herkes gibi buzlu sudan kaçınmak en iyisidir.

BURUN TIKANIKLIĞI VE BOĞAZ AĞRISINA NEDEN OLUR

Çok soğuk içecekler içmek soğuk algınlığına veya boğaz ağrısına neden olabilir. Buzlu su vücudu soğutur, ısınmak için vücut daha fazla mukus üretir. Sonuç olarak, burun akıntısı başlar. Ayrıca kulak, burun, boğaz hastalıklarına karşı daha fazla hassasiyete yol açabilir, çünkü mukus birikimi bakteriler için cennettir. Boğaz ağrısı, kulak ağrısı, soğuk algınlığı ve burun akıntısına yatkınlık artar. (Ensonhaber)



