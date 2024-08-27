Ferahlayan İstanbul'a kötü haber! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor... Meteoroloji uzmanı, 15 Eylül'ü işaret etti

Sıcak havalarla bunalan İstanbul'da aylardır adeta yolu gözlenen yağmur sonunda geldi. Meteoroloji, AFAD ve İstanbul Valiliği’nin yaptığı peş peşe uyarıların ardından dün etkili olan sağanak yağış; Şişli, Beşiktaş, Fatih başta olmak üzere birçok ilçede cadde ve sokakları göle döndürdü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken nazı tramvay ve teleferik hattı seferleri ise geçici olarak durduruldu.

TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağış nedeniyle İstanbul’un göz bebeği İstiklal Caddesi göle döndü. Trafikte ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı. İş yerlerine de su basması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

MISIR ÇARŞISI'NI SU BASTI

İstanbul Avrupa yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Eminönü’nde etkili olurken, Mısır Çarşısı’nı da su bastı. Sağanak yağış olumsuzlukları beraberinde getirirken, Mısır Çarşısı'nın girişi yağışların ardından sular altında kaldı. Yağış, çarşı esnafına ise zor anlar yaşattı.

KARAKÖY’DE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İstanbul’un göbeği Karaköy’de yağışlara teslim oldu. Karaköy’de bazı işyerlerini su basarken, caddelerde oluşan su birikintileri oluştu.

Aniden bastıran sağanak zor anlar yaşatırken bir yandan da İstanbulluları ferahlattı. ATV Haber'e konuşan Metoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul'da dün sabah saatlerinde sıcaklık değerleri 20 derecelere kadar inmişti, yağış anında." dedi.

SICAKLIKLAR YENİDEN ARTACAK

Ancak sıcaklıkların tekrar artacağına işaret eden Tek, "İlerleyen günlerde sıcaklıkların yine 30 dereceye kadar çıktığını göreceğiz" diye konuştu.

YENİDEN YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Önümüzdeki günlerde bir yağış beklenmediğini aktaran Tek, cuma günü ise sabah saatlerinde çok kuvvetli olmayan bir yağış geçişi olabileceğini söyledi.

EYLÜL'ÜN 15'İNİ İŞARET ETTİ

İstanbul için tarih de veren Tek, "Bu yağış İstanbulluları birazcık rahatlatmış gözükse de yine nem ve bunaltıcı hava etkisini sürdürecek. Bunaltıcı havanın Eylül'ün 15'ine kadar süreceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.