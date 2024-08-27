HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ferahlayan İstanbul'a kötü haber! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor... Meteoroloji uzmanı, 15 Eylül'ü işaret etti

Ferahlayan İstanbul'a kötü haber! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor... Meteoroloji uzmanı, 15 Eylül'ü işaret etti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.08.2024 21:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış vatandaşlara hem zor anlar yaşattı hem de ferahlattı. Yollar, caddeler göle döndü; bazı işyerlerini su bastı. Kenti adeta teslim alan yağış bunalan İstanbulluları az da olsa serinletirken, kötü haber ise Meteoroloji'den geldi. Yağışlı havanın etkisini kaybettiğini ve sıcaklıkların yeniden 30 derecelere çıkacağını söyleyen Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, bunaltıcı havanın bitişi içinse tarih verdi.

Sıcak havalarla bunalan İstanbul'da aylardır adeta yolu gözlenen yağmur sonunda geldi. Meteoroloji, AFAD ve İstanbul Valiliği’nin yaptığı peş peşe uyarıların ardından dün etkili olan sağanak yağış; Şişli, Beşiktaş, Fatih başta olmak üzere birçok ilçede cadde ve sokakları göle döndürdü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken nazı tramvay ve teleferik hattı seferleri ise geçici olarak durduruldu.

TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağış nedeniyle İstanbul’un göz bebeği İstiklal Caddesi göle döndü. Trafikte ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı. İş yerlerine de su basması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

taksım

MISIR ÇARŞISI'NI SU BASTI

İstanbul Avrupa yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Eminönü’nde etkili olurken, Mısır Çarşısı’nı da su bastı. Sağanak yağış olumsuzlukları beraberinde getirirken, Mısır Çarşısı'nın girişi yağışların ardından sular altında kaldı. Yağış, çarşı esnafına ise zor anlar yaşattı.

mısır

KARAKÖY’DE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İstanbul’un göbeği Karaköy’de yağışlara teslim oldu. Karaköy’de bazı işyerlerini su basarken, caddelerde oluşan su birikintileri oluştu.

ıstıklal

Aniden bastıran sağanak zor anlar yaşatırken bir yandan da İstanbulluları ferahlattı. ATV Haber'e konuşan Metoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul'da dün sabah saatlerinde sıcaklık değerleri 20 derecelere kadar inmişti, yağış anında." dedi.

SICAKLIKLAR YENİDEN ARTACAK

Ancak sıcaklıkların tekrar artacağına işaret eden Tek, "İlerleyen günlerde sıcaklıkların yine 30 dereceye kadar çıktığını göreceğiz" diye konuştu.

afasf

YENİDEN YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Önümüzdeki günlerde bir yağış beklenmediğini aktaran Tek, cuma günü ise sabah saatlerinde çok kuvvetli olmayan bir yağış geçişi olabileceğini söyledi.

EYLÜL'ÜN 15'İNİ İŞARET ETTİ

İstanbul için tarih de veren Tek, "Bu yağış İstanbulluları birazcık rahatlatmış gözükse de yine nem ve bunaltıcı hava etkisini sürdürecek. Bunaltıcı havanın Eylül'ün 15'ine kadar süreceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi resmen açıklandı ve Türkiye rekoru kırıldı

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi resmen açıklandı ve Türkiye rekoru kırıldı

13 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı! Skandal görüntüler

13 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı! Skandal görüntüler

Babaları tarafından katledildiler! Talihsiz çocuklardan geriye kalan yemek fotoğrafının hikayesi yürekleri burktu

Babaları tarafından katledildiler! Talihsiz çocuklardan geriye kalan yemek fotoğrafının hikayesi yürekleri burktu

Gözünü kırpmadan öldürdü! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Gözünü kırpmadan öldürdü! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Oto yıkama ücretleri el yakıyor! Fiyat arttı, müşteri azaldı: Akaryakıt istasyonlarına rağbet çoğaldı

Oto yıkama ücretleri el yakıyor! Fiyat arttı, müşteri azaldı: Akaryakıt istasyonlarına rağbet çoğaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.