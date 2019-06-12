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Feray Şahin davasında Yargıtay kararı bekleniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

MERSİN'de üniversite son sınıf öğrencisi kızları Feray Şahin'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan polis memuru Fatih Burak Aykul'un (26), 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edilmesinin ardından hukuk savaşını sürdüren aile, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- MERSİN'de üniversite son sınıf öğrencisi kızları Feray Şahin'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan polis memuru Fatih Burak Aykul'un (26), 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edilmesinin ardından hukuk savaşını sürdüren aile, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Adana Bölge Adliyesi 4'üncü Ceza Dairesi'nce onanan kararı temyiz eden acılı anne baba, "Ödül gibi bir ceza alarak, dışarıda geziyor. Biz katilin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi. 19 Eylül 2017'de Mersin'in Mezitli ilçesinde meydana gelen olayda, Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, evinde, polis memuru Fatih Burak Aykul'un tabancasından çıkan tek kurşunla vurularak, yaşamını yitirdi. Tutuklanan polis memuru hakkında Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak yargılamanın 9 Eylül'de görülen karar duruşmasında, mahkeme, polis memuru sanığı 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Savunmalarında olayın kaza olduğunu savunan Aykul'u yurt dışı yasağı getirerek, tahliye etti. Kararı, Adana Bölge Adliyesi 4'üncü Ceza Dairesi de onadı. AİLENİN TEK UMUDU YARGITAY Genç kızın ailesi ise dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Acılı baba Bekir Şahin, "Kızım, bir polis tarafından hiçbir suçu yokken katledildi. Yaklaşık bir yıldır süren davada mahkeme, katile indirimli 5 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Biz de karara itiraz ettik. Ancak, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, dosyadaki eksikleri, çelişkileri gidermeden, cinayetin karanlıkta kalan kısımlarını aydınlatmadan, eldeki delilleri yeterli şekilde incelemeden, katilin ifadesi doğrultusunda ve katili adeta korumaya yönelik verilen kararı onadı. Polis, ödül gibi bir ceza alarak şu an dışarıda geziyor. Davamız şimdi Yargıtay'da. Süreci bilerek, uzatıyorlar. O katili, eline silahı verip, sokağa göndermek istiyorlar. Biz katilin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi. Anne Aysel Şahin de "Öldürülen kadınlar, çocuklar ve kızım için adalet istiyorum. Artık kadın cinayetleri olmasın istiyoruz. Bizim davamızın örnek olmasını istiyoruz. Bu katillerin en ağır cezayı almasını istiyorum. 23 yaşındaki gencecik kızımızı 23 saniyede bizden aldı. Ve ödül gibi ceza alarak, serbest kaldı. Elini kolunu sallayarak, sokaklarda geziyor. Bu da yetmezmiş gibi eline silah verip mesleğine geri döndürülmesine çalışıyor. Biz bu davanın sonuçlanmasını ve hakettiği cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

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