Feray Şahin'in ismi hatıra ormanında yaşatılacak

Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan alanda 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde gerçekleştirecekleri etkinlik ile bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, ailenin acısını paylaştıklarını belirterek, "Acınız büyük. Biz hem Feray kızımızın ismini ilçemizde yaşatmak hem de şiddete uğrayarak yaşam hakkı elinden alınan kadınların unutulmaması adına Dünya Kadınlar Gününde kadınlarla beraber fidan dikerek bir hatıra ormanı oluşturmak istiyoruz. Her türlü şiddetin son bulmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizi 8 Mart'ta saat 11.00'de fidan dikim organizasyonumuza bekliyoruz" diye konuştu.

'BU ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ'



Kadın cinayetlerine 'dur' demek adına ilçede çalışmalar yaptıklarını ve Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartını imzaladıklarını vurgulayan Yılmaz, kadına değil, şiddete el kaldıran bir anlayışı benimsemeye devam edeceklerini söyledi. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları amacıyla çeşitli projeler geliştirdiklerini ve mesleki eğitim kursları açtıklarını dile getiren Yılmaz, "Hayatımızın her döneminde sevgi ve özveriyle bize destek olan kadınlar el üstünde tutulmayı hak ediyor. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadınların şiddetten uzak, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte mücadele ederek, bu şiddetin önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toroslar'da kızları Feray adına oluşturulacak hatıra ormanı için Başkan Yılmaz'a teşekkür eden baba Bekir Şahin ve anne Aysel Şahin ise dava sürecinin devam ettiğini belirterek, bu süreçte kendilerine destek olan herkese minnet duyduklarını söyledi.