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Feray Şahin’i öldüren polise tahliyeyi, ceza dairesi onadı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 16:35 | Son Güncelleme

MERSİN'de polis memuru Fatih Burak Aykul'a (26),  üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin'i öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada verilen 5 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliye kararını, Adana Bölge Adliyesi 4'üncü Ceza Dairesi onadı.

Feray Şahin’i öldüren polise tahliyeyi, ceza dairesi onadı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- MERSİN'de polis memuru Fatih Burak Aykul'a (26), üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin'i öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada verilen 5 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliye kararını, Adana Bölge Adliyesi 4'üncü Ceza Dairesi onadı. Karar üzerine acılı anne Aysel Şahin ile baba Bekir Şahin, kızlarının mezarına giderek gözyaşı döktü. Baba Şahin, polis memurunun sadece 1.5 yıl cezaevinde yattığını vurgulayarak, "Suçsuz, günahsız, silahsız, savunmasız gencecik bir kızın öldürülmesinin bedeli, böyle komik bir ceza olamaz" dedi.
19 Eylül 2017'de Mersin'in Mezitli ilçesinde meydana gelen olayda, Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, evinde, polis memuru Fatih Burak Aykul'un tabancasından çıkan tek kurşunla yaşamını yitirdi. Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Aykul için 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi ancak 9 Eylül'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, 27 yaşındaki sanığı 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, yargılama süresince olayın kazara olduğunu savunan Aykul hakkında yurt dışı yasağı getirerek, tahliye kararı verdi. Acılı aile, kararı üst mahkemeye taşıdı. Dosyayı inceleyen Adana Bölge Adliyesi 4'üncü Ceza Dairesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.
Adli Tıp Kurumu raporunda uzak mesafeden açılan ateşle vurulduğu belirlenen Feray Şahin'in ailesi, kararın ardından, kızlarının kabri başına giderek gözyaşı döktü. Bölge İdare Mahkemesi'nin çok kısa sürede, dosyadaki eksikleri, çelişkileri sorgulamadan, eksikleri görmezden gelerek karar verdiğini öne süren baba Bekir Şahin, "Kızım Mersin'de 2017 yılı Eylül ayında bir polis tarafından hiçbir suçu yokken katledildi. Yaklaşık bir yıldır süren bu davada Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, katile indirimli 5 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Biz de büyük bir üzüntüye yol açan bu karara itiraz ettik. Dosya, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi’ne gönderildi. Bu mahkemede dosyadaki eksikleri, çelişkileri gidermeden, cinayetin karanlıkta kalan kısımlarını aydınlatmadan, eldeki delilleri yeterli şekilde incelemeden katilin ifadesi doğrultusunda ve katili adeta korumaya yönelik verilen kararın aynısını onadı. Gencecik bir kızı öldüren katil, 1.5 yıl gibi az bir hapis yatarak, tahliye edildi. Suçsuz, günahsız, silahsız, savunmasız gencecik bir kızın öldürülmesinin bedeli, böyle komik bir ceza olamaz" dedi.
Mahkeme kararının aile olarak kendilerini bir kez daha öldürdüğünü söyleyen baba Şahin, "Karar katili korumaya yönelik olup, katili cesaretlendirmiştir. Sanık polis olunca, bağımsız yargı, maalesef bu mahkemede de işlememiştir. Ama biz asla yılmayacağız, ucu nereye kadar giderse gitsin, sonuna kadar davayı takip edeceğiz. Katil hak ettiği en ağır cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağız" diye konuştu.

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Feray Şahin’i öldüren polise tahliyeyi, ceza dairesi onadıFeray Şahin’i öldüren polise tahliyeyi, ceza dairesi onadıFeray Şahin’i öldüren polise tahliyeyi, ceza dairesi onadıFeray Şahin’i öldüren polise tahliyeyi, ceza dairesi onadı

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