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Feray’ın katili olan polis meslekten ihraç edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

Mersin’de üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin’i öldüren polis memuru Fatih Burak Aykul, meslekten ihraç edildi.

Feray’ın katili olan polis meslekten ihraç edildi

Mersin’de üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin’i öldüren polis memuru Fatih Burak Aykul, meslekten ihraç edildi. İhraç kararı Şahin ailesinin vicdanını kısmen rahatlatırken, aile Yargıtaydan da toplum vicdanını rahatlatacak bir karar bekliyor.
Mersin’in Mezitli ilçesinde 19 Eylül 2017 tarihinde meydana gelen olayda üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin’i (23) kaldığı evde tabancayla vurup öldüren Özel Harekât Polisi Fatih Burak Aykul (26) hakkında ceza davasından hemen sonra açılan idari soruşturma, uzun süre sonra sonuçlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu geçtiğimiz ay nihai kararını vererek, Feray Şahin’i öldüren Fatih Burak Aykul’u meslekten ihraç etti.

"Karardan memnunuz şimdi Yargıtaydan haber bekliyoruz"
Feray Şahin’in Gaziantep’te yaşayan babası Bekir Şahin katilin ihraç edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Biz bu karara isyan ederken, bir diğer isyanımız da katil hakkında açılan idari soruşturmanın uzatılmasıydı. Bizim vergilerimizle maaş verilerek, bu katilin yeniden mesleğine başlatılıp, eline silah verilmesinden çok kaygılıydık. Büyük vicdansızlık ve adaletsizlik olurdu. Çünkü katil yalan söylüyordu, silahla oynama ya da kazara patlama gibi bir durum söz konusu değildi. Mevcut delil, rapor ve tanık ifadeleri, hatta katilin bazı ifadeleri bu cinayetin kasten ve bilerek işlendiğini açıkça göstermektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü çok uzun süren bir soruşturma sonucu, bu kişinin meslekten ihracına karar verdiğini bize bildirdi. Şimdi Yargıtaydan da toplumun ve bizim vicdanımızı rahatlatacak karar bekliyoruz. Gencecik kızın kanı yerde kalmasın, katil hak ettiği en ağır cezayı alarak bedelini ödesin istiyoruz. Öyle bir ceza verilsin ki bir daha kimse böyle bir cinayet işlemeye cesaret bulmasın. Analar ağlamasın. Akan kan dursun istiyoruz” dedi.

“Feray ne ilk ne de son oldu”
Feray Şahin’in annesi Aysel Şahin de Emniyet Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek, “Kızımın katili meslekten ihraç edildi bu karar bizlerin yüreğine az da olsa su serpti. Ancak katilin en ağır cezayı alması gerekiyor. Katil şimdi dışarıda geziyor. Yargıtayın davamızı sil baştan yapılması kararı bekliyoruz. Bizim yüreğimiz yandı başkalarınınki yanmasın. Maalesef Feray ne ilk ne de son oldu. İnşallah başka analar ağlamaz. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’den bu canilere karşı cezaların arttırılması ve yeni yasaların çıkarılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Feray’ın katili olan polis meslekten ihraç edildi

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