Feray'ın Şahin davasında polis meslekten ihraç edildi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- MERSİN'de kız arkadaşı üniversite öğrencisi Feray Şahin'i (23) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 3 ay hapis cezası verilip, tahliye edilen polis memuru Fatih Burak Aykul (26), meslekten ihraç edildi. Aykul'un tahliye edilmesinin ardından Şahin'in ailesi, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Mezitli ilçesinde 19 Eylül 2017'de, Toros Üniversitesi öğrencisi olan Feray Şahin, evinde erkek arkadaşı polis memuru Fatih Burak Aykul'un tabancasından çıkan tek kurşunla vurularak, yaşamını yitirdi. Tutuklanan polis memuru hakkında Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geçen yıl Eylül ayında davanın karar duruşmasında, olayın kaza olduğunu savunan sanık polis memuru 'taksirle adam öldürmek' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar, temyiz edildiği Adana Bölge Adliyesi 4'üncü Ceza Dairesi tarafından da onadı. Kararın onanmasının ardından, sanık polis memuru, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak yurt dışı yasağıyla tahliye edildi. POLİS MEMURU İHRAÇ EDİLDİ Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu, 29 Mayıs tarihinde tahliye edilen polis memuru Fatih Burak Aykul'u meslekten ihraç etti. Fatih Burak Aykul'nun meslekten alınmasının az da olsa vicdanlarını rahatlattığını söyleyen acılı baba Bekir Şahin, şöyle konuştu: "Kızım, hiçbir suçu yokken, savunmasız durumdayken acımasızca katledildi. Sanık polis hakkında yürütülen idari bir soruşturma vardı ve O soruşturma sonuçlandı. Polisin tekrar göreve gelmesini istemiyoruz demiştik. Emniyet Genel Müdürlüğü bizim haklı isyanımızı yerinde görerek gereğini yaptı. Teşkilata yakışmayan o şahsı meslekten ihraç etti. Kısmen de olsa vicdanımız rahatladı. Asıl vicdanımızın rahatlaması için Yargıtay'dan davanın sil baştan görülmesi vereceği karardır. Çünkü o katil, delillerin çoğunu yok etmişti. Adli Tıp kararları olmasına rağmen, davada mahkeme, 5 yıl 3 ay hapis cezası verdi ve şu an sokakta. Biz de karara itiraz ettik. Ancak, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, dosyadaki eksikleri, çelişkileri gidermeden, cinayetin karanlıkta kalan kısımlarını aydınlatmadan, eldeki delilleri yeterli şekilde incelemeden, katilin ifadesi doğrultusunda ve katili adeta korumaya yönelik verilen kararı onadı. Şahsın meslekten ihraç edilmesi toplum adına vicdanları rahatlattı. Aynı duyarlılığı Yargıtay'dan bekliyoruz. O katilin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alarak bu cinayetin bedelini ödemesini istiyoruz." ANNE: DAVA SİL BAŞTAN GÖRÜLSÜN Davanın sil baştan görülmesini isteyen anne Aysel Şahin ise, "Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Gerekli karar verildi, olması gereken buydu. Şimdi inşallah Yargıtay da gerekli kararı verir. Öldürülen kadınlar, çocuklar ve kızım için adalet istiyorum. Artık kadın cinayetleri olmasın istiyoruz. Bizim davamızın örnek olmasını istiyoruz. Bu katillerin en ağır cezayı almasını istiyorum. Feray ne ilk oldu, ne son oldu, artık analar ağlamasın. O katil yalan yanlış ifadelerle şu anda serbest geziyor. Yargıtay'ın kararıyla davanın sil baştan görülmesini istiyoruz. Başka birini öldürmeyeceğini kimse bilemez. Artık kadınlar öldürülmesin" şeklinde konuştu.

