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  4. Ferdane Kurt’un katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Ferdane Kurt’un katil zanlısı adliyeye sevk edildi

22.01.2021 12:51 | Son Güncelleme:
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Bayrampaşa’da bir otelde iple boğularak öldürülmüş halde bulunan Ferdane Kurt’un katil zanlısı cinayeti itiraf etti.

Bayrampaşa’da bir otelde iple boğularak öldürülmüş halde bulunan Ferdane Kurt’un katil zanlısı cinayeti itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.
Bayrampaşa’da bir otelde kalan 43 yaşındaki Ferdane Kurt, 12 Ocak günü aynı otelde kaldığı öğrenilen Cemil Yar’ın odasında iple boğularak öldürülmüş bir halde bulunmuştu. Olaydan sonra kayıplara karışan zanlı Cemil Yar’ın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı incelme başlatmıştı. Yaklaşık 400 güvenlik kamerasından elde edilen 216 saatlik görüntüyü incelemeye alan, polis ekipleri cinayet şüphelisi Cemil Yar’ı Başakşehir’de kaldığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cemil Yar’ın tehdit, hakaret, yaralama gibi suçlardan 6 kez suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Yar’ın emniyette verdiği ilk ifadesinde, “Alkol alıyorduk. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Öldürdüğümü biliyorum ama o an aklımda yok” şeklinde ifade verdiği ileri sürüldü. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Eski eşi koruma altına alındı
Öte yandan, Cemil Yar’ın olayı gerçekleştirip kayıplara karışmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin katil zanlısının Malatya’da yaşayan eski eşi hakkında tedbir amacıyla koruma kararı aldırdığı öğrenildi.

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