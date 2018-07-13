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Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe için İstanbul'a geldiği iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.07.2018 20:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, genç bir yeteneği daha kadrosuna katıyor. DHA'nın haberine göre Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe için İstanbul'a geldiği iddia edildi

Fenerbahçe, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu İstanbul'a getirdi.

Türk Hava Yolları'nın tarifleli seferiyle 19.35'te ailesi ve menajeri Joott Ebergen'le birikte İstanbul Atatürk Havalimanına gelen Kadıoğlu'nu Fenerbahçeli yetkililer karşıladı. Genç futbolcu ve ailesi daha sonra havalanından ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Nijmegen ile Hollanda 2'nci Ligi'nde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 39 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti.

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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu

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