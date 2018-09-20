Ferdi Merter, yarın defnedilecek

Usta sanatçı, Ankara ve Adana Devlet Tiyatrosu'nda sanat yönetmenliği yaptı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda bir dönem görev alan Merter, Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği'nin yönetim kurulunda da yer aldı.

Çocukluk ve gençlik yıllarında yaklaşık 20 filmde oynayan sanatçı, 1962-2004 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nda oyuncu, yönetmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu üyesi ve baş rejisörlük görevlerini üstlendi.

Merter, İtalyan Lisesi'nin ardından devam ettiği Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan 1962'de mezun oldu, 1963'te ise Sivas'ta vatani görevini tamamladı.

Bir yaşındayken rol aldığı "Tosun Paşa" filminde kamerayla tanışan sanatçı, 1945'te Yeşilçam filmlerine seslendirme yaptı. Sanatçı, 1952'de "Dağların Kızı" filminde çocuk oyuncu olarak rol aldı.

79 yaşında vefat eden sanatçı için sabah 10.00’da Ankara Küçük Tiyatro’da da bir tören düzenlenecek.

Ferdi Merter, 1983'te emeklilik dolayısıyla ayrıldığı Devlet Tiyatroları'na 1985'te geri döndü. Adana Devlet Tiyatrosu'nda 1986'da görev yapan sanatçı, 1987'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yapan sanatçı, 1988'de Devlet Tiyatroları Çalışanları Derneği (DETÇA) Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

Sanatçı, 1992 ve 1993'te Devlet Tiyatroları "Edebi Kurul Sanatçı Temsilcisi", 1995'te ise Devlet Tiyatroları "Disiplin Kurulu Temsilcisi" oldu.

Sinema ve tiyatro alanında "Zincir", "Lise ve Dengi Okullara Tiyatro", "İlköğretim Okullarına Tiyatro", "Ateşte Semaha Durmak" ve "Tiyatro Tiyatro Tiyatro" adlı kitapları kaleme alan sanatçı, ODTÜ ve İTÜ'de eğitmen olarak görev yaptı.

"Beyefendi'ye Bir Yalancı Aranıyor", "Anadolar", "Genç Osman", "Cengiz Han'ın Bisikleti", "Kuğular Şarkı Söylemez", "Barbaros Hayrettin", "Yanlışlık" ile "Silahlar ve Melekler" oyununun da aralarında bulunduğu çok sayıda eserin yönetmenliğini üstlenen Merter, televizyon ve sinemada "İhtiras Kurbanları", "Asi Evlat", "Ayrı Dünyalar", "Turist Ömer Uzay Yolunda", "Şeytan", "Kurt ve Kuzu", "Kuruluş / Osmancık", "Kurtuluş", "Cumhuriyet", "Acı Hayat", " Kaptan", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Kolpaçino: Bomba", "Vay Başıma Gelenler 2,5" ve "Kiralık Aşk" adlı yapımlarda rol aldı.