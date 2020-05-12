MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ferdi Tayfur'dan korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Ferdi Tayfur'dan korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 10:40 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ferdi Tayfur'a (76), Antalya'daki özel bir hastanede oğlu Timur Turanbayburt'un (55) böbreği nakledildi. Sağlık durumu iyi olan Tayfur, haftaya Marmaris'teki çiftliğine dönecek.

Ferdi Tayfur'dan korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur, katıldığı bir radyo programında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak böbrek rahatsızlığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söylemiş, bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, diyalize girdiğini açıklayan sanatçıyı tedavisi için Antalya'ya davet etmişti. Ünal paylaşımında, "Şarkıları ve beyefendi kişiliğiyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan Sayın Ferdi Tayfur Bey'e geçmiş olsun diyorum. Dilerse kendisini Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezimizde misafir edip, gerekli tedaviyi uygulamaktan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullanmıştı.
Ferdi Tayfur ise nakil ameliyatı için Özel Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ni tercih etti. 25 Nisan'da Antalya'ya gelen ve tetkikleri yapılan Tayfur'a 29 Nisan günü, oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi.

SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ!

Medical Park Antalya Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından ameliyat edilen Ferdi Tayfur'un taburcu edildiği, haftada 2 gün kontrole gittiği öğrenildi.
Sağlık durumu iyi olan sanatçının kan değerlerinin normale döndüğü, önümüzdeki hafta Marmaris’teki çiftliğine geçeceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı
'Olacak iş değil''Olacak iş değil'
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

İsveç'ten uçakla getirilen Gülüşken'le ilgili yeni gelişme

İsveç'ten uçakla getirilen Gülüşken'le ilgili yeni gelişme

Korkutan koronavirüs açıklaması: 400 bin kişi aramızda dolaşıyor

Korkutan koronavirüs açıklaması: 400 bin kişi aramızda dolaşıyor

Acun'un gözleri doldu: En üzüldüğüm veda

Acun'un gözleri doldu: En üzüldüğüm veda

Aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla...

Aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla...

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Hepsi’nin yarısı barıştı!

‘Hepsi’nin yarısı barıştı!

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Oktay Yavuz yoğun bakıma kaldırıldı

Yoğun bakımda! 'Yüksek ateş ve...'

Bomba iddia! Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor

Bomba iddia! Karantina iyi gelmedi ve terk edildi

Hazal Kaya'dan Fikret Ali itirafı: Delilikmiş...

Oğluyla ilgili itirafı dikkat çekti! 'Kilo verme baskısı...'

Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye dönüyor

Tarih belli oldu! İstanbul'a dönüyor

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den eğlenceli paylaşım

'Olacak iş değil'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.