Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi... Gözaltına alındı

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a hayranlığı ile bilinen Talha Siraç Ünlü'nün ortaya çıkan sosyal medya görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Ünlü'nün Kuran-ı Kerim'in üstüne basması sosyal medyada infial yarattı. Skandal olayla ilgili olarak birçok paylaşım yapılırken, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada Ünlü'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.01.2025 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında 'Ferdi Tayfur hayranı olan T.S.Ü. Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı' şeklinde ifadelerin yer aldığı paylaşımların yapıldığı görülmüştür.

"İKAMETİNDE YAKALANMIŞTIR"

Emniyet Müdürlüğümüz birimlerimizce yapılan çalışmalarda bugün (03.01.2025) video içeriğindeki T.S.Ü. isimli şahıs ikamet adresinde yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"