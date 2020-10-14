Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve Seren Serengil arasında ipler gerildi!

Sen bunu bile bile ‘lades’ deyip, 5-6 yıl metres olmuşsun, ne anlatıyorsun? Ben bu adam davasını açana kadar arkadaşı oldum. Kimseyi kandırmadım, ne dediysem arkasındayım.

Benim evli bir adamla, mutlu mesut evinde olan bir adamla işimin olmayacağını herkes bilir.

Geçtiğimiz yıl Taner Şafak’la olan 7 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur’un iş insanı Tolga Bayar ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Tolga Bayar’ın eşi Ebru Bayar’ın Söylemezsem Olmaz yayınında serf ettiği sözler izleyicileri şaşırttı.

Beyaz TV ekranlarına gelen Söylemezsem Olmaz magazin programında herkesi şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil’in sunduğu programda Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ’un evli biriyle aşk yaşadığı iddia edildi.

He bu arada, keşke böyle olmasaydı, keşke daha farklı olsaydı her şey. Ama sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor.

Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence. Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum.

Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi.

SEREN SERENGİL ÇILGINA DÖNDÜ

Seren Serengil’in seks kasetlerinin olduğunu iddia eden Tuğçe Tayfur’un sözleri ünlü ismi çılgına çevirdi. Tuğçe Tayfur’un iddialarına Seren Serengil sosyal medya hesabından cevap verdi.

‘ANNECİĞİME VE BANA HAKARET EDEN TUĞÇE TAYFUR...’

Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan yuva yıkan kadın iddialarını kesin bir dille reddeden Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman için, “Sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor. Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence. Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum. Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi” ifadelerini kullandı.



Tuğçe Tayfur’un kendisi ve annesi hakkındaki ithamlarından sonra Seren Serengil sosyal medya hesabından tazminat davası açtığını söyledi. Serengil, “Anneciğime ve bana sırf yuvası dağılan bir kadına destek oldum diye ağıza alınmayacak hakaret, iftiralarda bulunan Tuğçe Tayfur hakkında suç duyurusunda bulunmaya gidiyoruz. 200.000 TL’de tazminat davası açıyorum. Hakkımızdaki tüm iddiaları bakalım ispatlayabilecek mi?” dedi.