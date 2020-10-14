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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve Seren Serengil arasında ipler gerildi!

14.10.2020 11:04 | Son Güncelleme:
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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve Seren Serengil arasında ipler gerildi!

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur geçtiğimiz günlerde yasak aşk haberleriyle gündeme geldi. Evli iş insanı Tolga Bayar’la aşk yaşadığı iddia edilen Tuğçe Tayfur’un Seren Serengil’i hedef alan sözleri ortalığı karıştırmıştı. Magazin programı yorumculuğu yapan Seren Serengil’den Tuğçe Tayfur’a sert cevap geldi.

Beyaz TV ekranlarına gelen Söylemezsem Olmaz magazin programında herkesi şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil’in sunduğu programda Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un evli biriyle aşk yaşadığı iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl Taner Şafak’la olan 7 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur’un iş insanı Tolga Bayar ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Tolga Bayar’ın eşi Ebru Bayar’ın Söylemezsem Olmaz yayınında serf ettiği sözler izleyicileri şaşırttı.

'YUVAMI TUĞÇE TAYFUR YIKTI'

Tolga Bayar'ın eşi Ebru Bayar, kocasının 1 aydır çocuğunu görmediğini ve aralarında hiçbir sorun yokken bir anda boşanma aşamasına geldiklerini dile getirdi. “Yuvamı Tuğçe Tayfur yıktı” diyen Ebru Bayar’ın sözleri genç müzisyeni sinirlendirdi.

“KASETLERİN ORTALIKTA DOLAŞIYOR”

Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur'un hedefinde Seren Serengil vardı.

Tayfur paylaşımlarında:

Benim evli bir adamla, mutlu mesut evinde olan bir adamla işimin olmayacağını herkes bilir.

Sen bunu bile bile ‘lades’ deyip, 5-6 yıl metres olmuşsun, ne anlatıyorsun? Ben bu adam davasını açana kadar arkadaşı oldum. Kimseyi kandırmadım, ne dediysem arkasındayım.

He bu arada, keşke böyle olmasaydı, keşke daha farklı olsaydı her şey. Ama sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor.

Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence. Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum.

Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi.

SEREN SERENGİL ÇILGINA DÖNDÜ

Seren Serengil’in seks kasetlerinin olduğunu iddia eden Tuğçe Tayfur’un sözleri ünlü ismi çılgına çevirdi. Tuğçe Tayfur’un iddialarına Seren Serengil sosyal medya hesabından cevap verdi.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur'dan bomba suçlama! 'Seks kasetlerin...'Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur'dan bomba suçlama! 'Seks kasetlerin...'

‘ANNECİĞİME VE BANA HAKARET EDEN TUĞÇE TAYFUR...’

Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan yuva yıkan kadın iddialarını kesin bir dille reddeden Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman için, “Sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor. Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence. Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum. Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi” ifadelerini kullandı.
seren serengil
Tuğçe Tayfur’un kendisi ve annesi hakkındaki ithamlarından sonra Seren Serengil sosyal medya hesabından tazminat davası açtığını söyledi. Serengil, “Anneciğime ve bana sırf yuvası dağılan bir kadına destek oldum diye ağıza alınmayacak hakaret, iftiralarda bulunan Tuğçe Tayfur hakkında suç duyurusunda bulunmaya gidiyoruz. 200.000 TL’de tazminat davası açıyorum. Hakkımızdaki tüm iddiaları bakalım ispatlayabilecek mi?” dedi.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur nereli, kaç yaşında? İşte Tuğçe Tayfur’un hayatı!Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur nereli, kaç yaşında? İşte Tuğçe Tayfur’un hayatı!
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