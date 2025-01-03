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Ferdi Tayfur'un vefat haberi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk mesaj: Büyük üzüntü duydum

03.01.2025 10:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur için paylaşım yaptı. Ferdi Tayfur'u "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri" sözleriyle anan Erdoğan üzüntüsünü dile getirdi.

Ferdi Tayfur'un vefat haberi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk mesaj: Büyük üzüntü duydum

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un 79 yaşında yaşama gözlerini yumması Türkiye'yi yasa boğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da başsağlığı mesajı paylaştı.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum" dedi.

Erdoğan paylaşımının devamında "Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Ferdi Tayfur
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