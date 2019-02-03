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Ferfene gecelerinde oyunu kaybedenlere can yakan ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 17:25 | Son Güncelleme

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, 3 asırlık 'Ferfene' geleneği için toplanan erkekler, iki takım halinde çeşitli oyunlar oynuyor.

SEMİH KABASAKAL/YENİÇAĞA(Bolu),(DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, 3 asırlık 'Ferfene' geleneği için toplanan erkekler, iki takım halinde çeşitli oyunlar oynuyor. Kaybeden takımın oyuncularına ise can yakan cezalar uygulanıyor. Bolu ve çevre illerde sürdürülen Ferfene geleneği kapsamında, gece köy konağında veya belirlenen bir yerde toplanan yörenin erkekleri, hem eğleniyor hem de sohbet ediyor. 3 asırdır süren gelenekte her yaştan insan, geç saatlere kadar eğlenceli ve can yakan oyunlar oynuyor. İki takım halinde 'yüzük bulma', 'arı' ve un içerisinde para bulma gibi oyunların oynandığı etkinlikte, kaybeden takımın üyelerine çeşitli cezalar veriliyor. Bu cezaların içinde tahta kaşıkla vurma, yere yatırıp tekmeleme gibi can yakan cezalar da yer alıyor. Bolu'nun birçok ilçesinde devam ettirilen bu gelenek Yeniçağa ilçesinde de asırlardır sürüyor. Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyü sakinleri, Yeniçağa Gençlik ve Spor Kulübü'nün sosyal tesisinde ferfene gecesi için bir araya geldi. Ferfene gecesinde, köy sakinleri çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

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