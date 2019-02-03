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"Ferfene" geleneği Bolu'da yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, uzun kış gecelerinin eğlencesi olarak bilinen "ferfene" etkinliklerinde "arı", "un içerisinde para bulma", "kaz yolma" gibi oyunlar oynayıp sohbet ediyor

Bolu'da köylerde yaşatılan 3 asırlık "ferfene" geleneği sayesinde vatandaşlar, uzun kış gecelerini çeşitli oyun ve eğlencelerle geçiriyor.

Bolu ve çevre illerde sürdürülen ferfene gecelerinde, köy konağında veya belirlenen bir yerde toplanan yörenin erkekleri, hem eğleniyor hem de sohbet ediyor.

Özellikle uzun kış gecelerinin eğlencesi olarak bilinen ferfene geleneğinde her kuşaktan insanlar, geç saatlere kadar bazen güldüren bazen "can yakan" oyunlar oynuyor.

İki takım halinde "yüzük", "arı" ve "un içerisinde para bulma" gibi oyunların oynandığı etkinlikte, kaybeden takımın üyelerine çeşitli "cezalar" veriliyor.

Bolu'nun birçok ilçesinde devam ettirilen bu gelenek Yeniçağa'da da asırlardır sürdürülüyor.

Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyü sakinleri, bu kapsamda ilçe merkezindeki Yeniçağa Gençlik ve Spor Kulübü'nün sosyal tesisinde bir araya geldi.

Ferfene gecesinde, köy sakinleri çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

Köy sakini Metin Aracı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin asırlardır sürdürüldüğünü söyledi.

Ferfene geleneğinin uzun kış aylarında oynanan oyunlardan ibaret olduğunu anlatan Aracı, "Bu oyunları 3-4 kuşak aynı anda oynar. Bu etkinlik, uzun kış gecelerinin olmazsa olmazlarındandır. Yıllardır atalarımızdan gelen geleneği yaşatıyoruz." diye konuştu.

Aracı, bu tür gelenekleri önemsediklerini belirterek, bu sayede insanlar arasında kaynaşma olduğunu, gençlerle yaşlıların bir arada vakit geçirdiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Ferfene Yeniçağa

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