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Ferhan Şensoy Bilecik Tiyatro Günleri'nde sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 22:57 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un 33 yıldır sahnelenerek dünya rekoru kıran oyunuyla açılış yapmak bizler için çok büyük bir onurdur. Bundan 33 yıl önce aynı oyunu üniversite öğrencisi iken Beyoğlu'nda izlemiştim. 33 yıl aradan sonra Bilecik'te izlemek çok güzel bir duygu"

BİLECİK (AA) - Yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ferhan Şensoy, Bilecik Tiyatro Günleri'nde seyirciyle buluştu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 12-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek tiyatro günlerinin tanıtımı yapıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin şehre ayrı bir ahenk kattığını belirterek, "Açılış oyunu 'Ferhangi Şeyler'i izlemek için bir arada bulunuyoruz. Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un 33 yıldır sahnelenerek dünya rekoru kıran oyunuyla açılış yapmak bizler için çok büyük bir onurdur. Bundan 33 yıl önce aynı oyunu üniversite öğrencisi iken Beyoğlu'nda izlemiştim. 33 yıl aradan sonra Bilecik'te izlemek çok güzel bir duygu." diye konuştu.

"Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir." sözünü benimseyerek tiyatro günlerini hazırladıklarını anlatan Semih Şahin, "Bilecik Tiyatro Günleri'nde 2 hafta boyunca birbirinden değerli oyunlarda buluşmaya devam edeceğiz. Herkesi tiyatro izlemeye davet ediyoruz. 2 hafta sürecek olan bu tiyatro günlerinde sanatseverlerin bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Ferhan Şensoy, tek kişilik gösterisi "Ferhangi Şeyler"i sahneledi.

Oyunun ardından Belediye Başkanı Şahin, Ferhan Şensoy'a Bilecik Tiyatro Günleri'ne özgü "Kristal Çınar Ödülü"nü takdim etti.

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