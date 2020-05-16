Ferhan Şensoy'dan Tuncel Kurtiz anısı

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, 2013 yılında hayatını kaybeden meslektaşı Tuncel Kurtiz’le anısını paylaştı.

'Filmin yarısından fazlasını dublör oynadı'

"Tuncel Kurtiz bir gün Ses Tiyatrosu’na geldi. Şeyh Bedreddin’in oyununu oynamak istediğini söyledi ve kabul ettik. Birkaç gün sonra bir anlaşma yapmak istedi. O gece oturdum iki maddelik bir sözleşme hazırladım."

"Madde 1: Tuncel Kurtiz Ses Tiyatrosu’nda Şeyh Bedreddin oyununu oynayacaktır. Madde 2: Anlaşmazlık halinde Ferhan Şensoy ve Tuncel Kurtiz dövüşürler.”

Usta oyuncu, Yeşilçam’da Temel Gürsu’nun çektiği 'Kızını Dövmeyen Dizini Döver' filminde başrol oynadığını dile getirdi.

Gürsu’nun senaryoyu kendisine sette verdiğini belirten Şensoy, ""Senaryoyu okumadan çekimler başladı. Temel, arabaya binip patinaj yapmamı istedi. ‘Yav Temel benim ehliyetim yok, hayatımda hiç araba kullanmadım’ dedim" ifadelerini kullandı.