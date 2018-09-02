MAGAZİN

Ferhan Şensoy kına gecesi yaptı! Ünlü isimler akın etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

Oyuncu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dün akşam kına gecesi yaptı.

Yaklaşık 3 yıldır Cem Öget'le aşk yaşayan Ferhan Şensoy önceki akşam kına gecesi düzenledi. Geceden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı

Ferhan Şensoy kına gecesi yaptı! Ünlü isimler akın etti

1 / 10

Cem Öğüt ile önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak Ferhan Şensoy kına gecesi yaptı.
2 / 10

İstanbul-Fatih'te gerçekleşen törene başta Bergüzar Korel olmak üzere Hazar Ergüçlü, Meriç Aral gibi ünlü isimler katıldı.
3 / 10

Geceden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.
4 / 10

Geceye danslarıyla damga vuran Bergüzar Korel, İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısını da söyledi.
5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ferhan şensoy kına derya şensoy müjgan ferhan şensoy

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş

Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş

Son dakika! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Son dakika! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mustafa Ceceli oğlu Arın Ceceli ile fotoğrafını paylaştı

Mustafa Ceceli oğlu Arın Ceceli ile fotoğrafını paylaştı

Fulden Uras'tan kötü haber! Sevenlerinden dua istedi

Fulden Uras'tan kötü haber! Sevenlerinden dua istedi

Olivia Culpo: Anne olmak için çok gencim

Olivia Culpo: Anne olmak için çok gencim

Emilia Clarke bir sonraki projesi için ipucu verdi

Emilia Clarke bir sonraki projesi için ipucu verdi

Emre Aşık ve Yağmur Aşık, darp edildi!

Emre Aşık ve Yağmur Aşık, darp edildi!

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.