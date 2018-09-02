Yaklaşık 3 yıldır Cem Öget'le aşk yaşayan Ferhan Şensoy önceki akşam kına gecesi düzenledi. Geceden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı
Ferhan Şensoy kına gecesi yaptı! Ünlü isimler akın etti
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Cem Öğüt ile önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak Ferhan Şensoy kına gecesi yaptı.
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İstanbul-Fatih'te gerçekleşen törene başta Bergüzar Korel olmak üzere Hazar Ergüçlü, Meriç Aral gibi ünlü isimler katıldı.
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Geceden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.
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Geceye danslarıyla damga vuran Bergüzar Korel, İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısını da söyledi.
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