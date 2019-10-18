HABER

‘Ferhangi Şeyler’ 21 Ekim’de sahnede

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 15:43 | Son Güncelleme

USTA oyuncu Ferhan Şensoy’un tek kişilik gösterisi ‘Ferhangi Şeyler’, 21 Ekim Pazartesi günü tiyatroseverlerle buluşacak.

‘Ferhangi Şeyler’ 21 Ekim’de sahnede

İSTANBUL, (DHA) - USTA oyuncu Ferhan Şensoy’un tek kişilik gösterisi ‘Ferhangi Şeyler’, 21 Ekim Pazartesi günü tiyatroseverlerle buluşacak.

Ferhan Şensoy’un günlük olayları komik bir dille ele aldığı ve 1987'den beri aralıksız oynadığı, tek kişilik gösterisi ‘Ferhangi Şeyler’, 21 Ekim Pazartesi günü 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Usta oyuncu, güncel, sıradan olaylardan, mahalle ilişkilerine kadar ince eleştiriler yapıyor. İnce sitemleri ve sert eleştirileriyle seyirciyle ara sıra diyaloğa giriyor. Bugünün gazetelerini okuduğu gazete bölümünde güncel olayları değerlendiriyor. Sazla çalıp söylediği şarkılar, türküler insanı hem tebessüm ettiriyor hem de düşündürüyor.

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildiKapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi
Porsuk Çayı’na düşen Iraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardıPorsuk Çayı’na düşen Iraklı anne ve 2 yaşındaki kızını çevredekiler kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.