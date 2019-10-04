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‘Ferhangi Şeyler’ Mecidiyeköy’de izleyicisiyle buluşacak

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 11:50 | Son Güncelleme

USTA oyuncu Ferhan Şensoy’un tek kişilik gösterisi ‘Ferhangi Şeyler’, 7 Ekim Pazartesi günü saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacak.

‘Ferhangi Şeyler’ Mecidiyeköy’de izleyicisiyle buluşacak

İSTANBUL, (DHA) - USTA oyuncu Ferhan Şensoy’un tek kişilik gösterisi ‘Ferhangi Şeyler’, 7 Ekim Pazartesi günü saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacak.

Ferhan Şensoy’un 1987'den beri aralıksız oynadığı, herkesin hayatının içinde olan, mizah dolu ve sosyal çevrede yer alan karakterlerin bulunduğu tek kişilik gösterisi ‘Ferhangi Şeyler’, günlük olayları komik bir dille ele alıyor. Ferhan Şensoy, 7 Ekim Pazartesi günü saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacak.

Usta oyuncu, güncel, sıradan olaylara, mahalle ilişkilerine, yakın geçmişten günümüz politikacılarına, kadar ince eleştiriler yapıyor. Yer yer ince sitemler, yer yer sert eleştiriler getiriyor ve seyirci ile ara sıra diyalog kuruyor. Bugünün gazetelerini okuduğu gazete bölümünde güncel olayları değerlendiriyor. Sazla çalıp söylediği şarkılar, türküler yer yer tebessüm ettiriyor, yer yer çok düşündürüyor.

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