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Ferhat Göçer, açılışta konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 12:33 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan kültür merkezi ve nikah sarayı, şarkıcı Ferhat Göçer'in konseriyle hizmete açıldı.

Ferhat Göçer, açılışta konser verdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan kültür merkezi ve nikah sarayı, şarkıcı Ferhat Göçer'in konseriyle hizmete açıldı.
Merkezefendi Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu'nda 35 milyon liraya yaptırılan kültür merkezi ve nikah sarayı, törenle hizmete açıldı. Projesi, Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği 'Sign Of The City Awards 2017' ödül töreninde 'En İyi Hizmet Yapıları' kategorisinde 'Devam Eden En İyi Sosyo-Kültürel Yapı' ödülüne layık görülen Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı'nın açılış kurdelesini Ak Parti Denizli Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Ak Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve diğer protokol üyeleri birlikte kesti.
Açılışın ardından sanatçı Ferhat Göçer sahneye çıkarak sevilen şarkılarını hayranları için söyledi. Konseri yaklaşık 15 bin kişi izledi. 5 katlı olarak inşa edilen, içinde toplantı salonları, fuaye ve sergi alanları ile nikah salonları bulunan kültür merkezi ve nikah sarayının yer altındaki 3 katı da otopark olarak kullanılacak.

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Ferhat Göçer, açılışta konser verdiFerhat Göçer, açılışta konser verdiFerhat Göçer, açılışta konser verdiFerhat Göçer, açılışta konser verdi

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