Ferhat Göçer, 'Anadolu Aryası' turne provasına başladı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ŞARKICI Ferhat Göçer, Çukurova Senfoni Orkestrası ile 'Anadolu Aryası' projesi kapsamında çıkacakları turne programı öncesi provalara başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği projenin provalarını Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapan Ferhat Göçer, ilk olarak Bodrum'da verecekleri konserin hazırlıklarına başladı. Çukurova Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel ile 20 yıllık bir dostlukları olduğunu belirten Göçer, daha önce de buna benzer Türkiye'nin birçok noktasında çeşitli projeler yaptıklarını ve bu proje için ayrı bir heyecan duyduklarını söyledi.

USTALAR DA REPERTUARIN İÇİNDE

Başta Türk Halk Müziği olmak üzere Osmanlı Saray Müziği, Türk Sanat Musikisi ezgileri ile yabancı eserlerin de yer alacağı geniş bir repertuar hazırladıklarını vurgulayan Ferhat Göçer, "Tabi ki olmazsa olmazlar var. Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif bu projenin içinde olacaklar. Aynı zamanda Nessun Dorma, Karuzo gibi eserleri de karşılaştırmalı olacak şekilde seslendireceğiz. Bu durum bana çok heyecan veriyor. Eş zamanlı bir yerli ve yabancı karşılaştırması olacak" dedi.

UNUTULMAZ ANILAR OLACAK

Çukurova Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel, Ferhat Göçer ile bu projeyi 3 yıl önce konuştuklarını ve bu yıla kısmet olduğunu anlattı. Çukurova Senfoni Orkestrası’nın kendi topraklarından çıkmış bir orkestra olduğunu kaydeden Şallıel, "Bu orkestrayla böyle projeleri yapmak çok keyifli oluyor. Ben bunu büyük bir şans olarak addediyorum. Ferhat’la olan beraberliğimiz de 22 yıl önce bir telefonla başlamıştı ve hala devam ediyor. Anadolu Aryaları ile de unutulmaz anılarımıza yenilerini ekleyeceğimize eminim" diye konuştu.

Proje kapsamında 12 Temmuz Cuma günü Bodrum’da Antik Tiyatro’da saat 21.30’da ilk konserle başlayacak turne sırasıyla Çeşme, Antalya ve İstanbul7da devam edecek.