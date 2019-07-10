HABER

Ferhat Göçer, 'Anadolu Aryası' turne provasına başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 11:00 | Son Güncelleme

ŞARKICI Ferhat Göçer, Çukurova Senfoni Orkestrası ile 'Anadolu Aryası' projesi kapsamında çıkacakları turne programı öncesi provalara başladı.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ŞARKICI Ferhat Göçer, Çukurova Senfoni Orkestrası ile 'Anadolu Aryası' projesi kapsamında çıkacakları turne programı öncesi provalara başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği projenin provalarını Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapan Ferhat Göçer, ilk olarak Bodrum'da verecekleri konserin hazırlıklarına başladı. Çukurova Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel ile 20 yıllık bir dostlukları olduğunu belirten Göçer, daha önce de buna benzer Türkiye'nin birçok noktasında çeşitli projeler yaptıklarını ve bu proje için ayrı bir heyecan duyduklarını söyledi. USTALAR DA REPERTUARIN İÇİNDE Başta Türk Halk Müziği olmak üzere Osmanlı Saray Müziği, Türk Sanat Musikisi ezgileri ile yabancı eserlerin de yer alacağı geniş bir repertuar hazırladıklarını vurgulayan Ferhat Göçer, "Tabi ki olmazsa olmazlar var. Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif bu projenin içinde olacaklar. Aynı zamanda Nessun Dorma, Karuzo gibi eserleri de karşılaştırmalı olacak şekilde seslendireceğiz. Bu durum bana çok heyecan veriyor. Eş zamanlı bir yerli ve yabancı karşılaştırması olacak" dedi. UNUTULMAZ ANILAR OLACAK Çukurova Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel, Ferhat Göçer ile bu projeyi 3 yıl önce konuştuklarını ve bu yıla kısmet olduğunu anlattı. Çukurova Senfoni Orkestrası’nın kendi topraklarından çıkmış bir orkestra olduğunu kaydeden Şallıel, "Bu orkestrayla böyle projeleri yapmak çok keyifli oluyor. Ben bunu büyük bir şans olarak addediyorum. Ferhat’la olan beraberliğimiz de 22 yıl önce bir telefonla başlamıştı ve hala devam ediyor. Anadolu Aryaları ile de unutulmaz anılarımıza yenilerini ekleyeceğimize eminim" diye konuştu. Proje kapsamında 12 Temmuz Cuma günü Bodrum’da Antik Tiyatro’da saat 21.30’da ilk konserle başlayacak turne sırasıyla Çeşme, Antalya ve İstanbul7da devam edecek.

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
Aliağa'daki kazada 13 kişi yaralandıAliağa'daki kazada 13 kişi yaralandı
İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldüİnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.