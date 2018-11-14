MAGAZİN

Ferhat Göçer basın toplantısını iptal etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.11.2018 09:24 | Son Güncelleme

Ferhat Göçer ve kızı Yağmur Göçer'in arasında yaşanan gerilim magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Göçer kızının iddialarından sonra basın toplantısı yapmaya karar vermişti ancak son anda kararını değiştirdi.

Ferhat Göçer basın toplantısını iptal etti

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında şarkıcı Ferhat Göçer’in kızı Yağmur Göçer'in anlattıkları olay olmuştu.

Yağmur Göçer; 'Bir baba kızını, 8,5 ay neden aramaz, ben ona ne yaptım' sözleriyle babasına olan sitemini dile getirmişti. Kızının açıklamalarının ardından Ferhat Göçer basın toplantısı yapacağını duyurmuştu.

Göçer, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı basın toplantısını iptal edip yazılı bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

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"Kızım Yağmur'un daha fazla zarar görmemesi adına bu konuyla ilgili ilk ve son kez bir açıklama yapıyorum diyen Göçer; "İki tane evladım var hiçbir zaman birini diğerinden ayrı tutmadım, ikisini de dünyadaki en değerli varlıklarım olarak çok sevdim ve seveceğim. Yağmur'un donanımlı, kendi ayakları üzerinde duran bir birey olması adına, gerek sağlığı, gerekse eğitimi için bugüne kadar maddi ve manevi hiç bir fedakârlıktan kaçınmadım, bundan sonra da kaçınmayacağım.

YAĞMUR'UN DAHA FAZLA ZARAR GÖRMEMESİ...

Bir baba olarak iyi bir evlat yetiştirebilmek için gördüğüm yanlışları uyarmak, müdahale etmek ve her koşulda onun yanında olmak bu hayattaki en önemli varlık sebebim. Benim için her şeyden önce evlatlarım gelir. Bu konunun aile arasında halledilmesi gereken bir problem olması, magazine daha fazla yansımaması ve Yağmur'un daha fazla zarar görmemesi adına kızımla iletişime geçtim.

Magazin dünyasından ricam kızımın içinden geçtiği zorlukların hassasiyetini göz önünde bulundurarak bugüne kadar göstermiş oldukları özeni devam ettirmeleridir. Bu zor süreçte gerek kendi adıma gerek kızım adına göstereceğiniz anlayış ve destek için şimdiden teşekkür ediyorum."


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Yağmur Göçer Ferhat Göçer’in kızı Ferhat Göçer

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