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Ferhat Göçer'den kızı Yağmur'a mesaj

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 15:21 | Son Güncelleme

Ferhat Göçer, 19 yıl önce boşandığı ilk eşinden olan kızı Yağmur Göçer'in sitem dolu mesajına cevap verdi

Ferhat Göçer'den kızı Yağmur'a mesaj

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer'in 19 yıl önce boşandığı ilk eşinden olan kızı Yağmur Göçer, sosyal medyadan sitem etti.

"Bir kız çocuğunun haykırışı" notunu taşıyan açıklamada 21 yaşındaki Yağmur, babası Ferhat Göçer'e, "Af dilemek için sakın gelme. Benden çaldığın her gün için davacıyım senden" ifadelerini kullandı.

EVİM ONUN EVİDİR!

Kızının bu sitemi üzerine ünlü sanatçı şu açıklamayı yaptı:

"Yağmur benim kızım... 2 çocuğumdan biri... 2 canım var, o diğer yarısı... 21 yaşında ve bugüne kadar yaşadığımız her şey,tüm çabalarım,üzüntülerim, gerçekler,çaresizliklerim onun iyiliği adına bende saklıdır... Evim onun evidir...İstediğinde baba ocağı onun yuvasıdır..."

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Ferhat Göçer Ferhat Göçer kızı

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