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Ferhat Göçer Harbiye'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 22:52 | Son Güncelleme

Ferhat Göçer Harbiye'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Harbiye'de sahne alan Ferhat Göçer, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, Atlantis Yapım organizasyonuyla düzenlenen "İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

Konsere "Torna Surriento", "Gidemem", "Caruso" ve "Dön Diyemedim" şarkılarıyla başlayan Göçer, "Albümlü sanatçı olmamın hikayesinin başladığı noktadır 'Dön Diyemedim', söz müziği bana ait bir şarkı." diye konuştu.

"Keşke ben söylemiş olsaydım." dediği şarkılardan biri olarak nitelendirdiği "Sessiz Gemi" eseriyle devam eden şarkıcı, "Takvim", "Gül ki Sevgilim", "Aldırma Gönül", "Git", "Her Mevsim İçimden" ve "Leylim Ley"in de arasında bulunduğu 30'a yakın şarkı seslendirdi.

Konsere ilgi gösteren Ferhat Göçer hayranları, farklı albümlerinden seçilen şarkılara alkışlarla eşlik etti.

Konseri Ediz Hun, Aydan Şener, Demir Karahan, Ömür Gedik ve Hıncal Uluç da dinledi.

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