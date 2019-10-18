Ferhat ile Şirin ile ekranlara dönmeye hazırlanan Cansu Dere makyajsız yakalandı

Son olarak geçtiğimiz yıl internet üzerinde yayınlanan Şahsiyet dizisiyle adından söz ettiren Cansu Dere, Tolga Sarıtaş'la başrolünde yer alacağı Ferhat ile Şirin dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanırken, ünlü oyuncunun makyajsız hali gündeme oturdu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Cansu Dere, önceki gün Kanyon AVM'de görüntülendi. Dere'nin makyajsız ve salaş hali dikkat çekti.

Cansu Dere başrollerini üstlendiği Ferhat ile Şirin dizisinin okuma provalarında görüntülenmişti. Fox Tv'de yayın hayatına başlayacak Ferhat ile Şirin dizisi'nde Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar ile başrollerini paylaştığı Dere, okuma provalarındaki görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.



