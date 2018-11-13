Ferhat Sarıkaya hakkındaki FETÖ soruşturması tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın düzenlediği iddianame, UYAP üzerinden Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine tevzi edildi.

Mahkemede değerlendirme aşamasında bulunan iddianamede, Sarıkaya'nın Van Cumhuriyet Savcılığı döneminden başlamak üzere 2013 sonlarına kadar FETÖ mensupları ile irtibatlı olduğu, örgütün talimatları doğrultusunda işlemler tesis ettiği ve soruşturmalar yürüttüğü belirtildi.

Meslekten 2006'da ihraç edilen Sarıkaya'nın 2011'de mesleğe kabul edildikten sonra da yapıyla bağlantılı kişilerle irtibat halinde olduğu ve örgütsel yardım aldığı kaydedilen iddianamede, Sarıkaya'nın "örgütün ideolojisini, amaçlarını, faaliyetlerini benimsediği ve iradesini örgüt iradesine terk ettiği" ifade edildi.

İddianamede Sarıkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilirken, "hakkında soruşturma başlamadan önce 'tanık', soruşturma başladıktan sonra ise 'şüpheli' sıfatıyla verdiği ifadelerin etkin pişmanlık hükümlerinde kalıp kalmayacağı" mahkemenin takdirine bırakıldı.