Ferhat Tunç'a hapis cezası!

1985'te, 12 Eylül'ün rüzgarlarının henüz sert estiği bir dönemde Türkiye'ye döndü ve yeni bir başlangıç yaparak aynı yıl Vurgunum Hasretine adında Türkiye'deki ilk albümünü çıkardı. Albüm kısa sürede büyük yankı yarattı ve Ferhat Tunç artık Türkiye'de, toplumsal muhalefetin içindeydi.

Stüdyo albümleri

Kızılırmak (Almanya-1982)

Bu Yürek Bu Sevda Var İken (Almanya-1984)

Vurgunum Hasretine (1986)

Ay Işığı Yana Yana (1987)

Munzur Dağlarında (1989)

Vuruldu (1989)

İstanbul Konserleri-1 (1989)

Yaşamak Direnmektir (1990)

İstanbul Konserleri-2 (1990)

Gül Vatan (1991)

Ateş Gibi (1992)

Firari Sevdam (1993)

Özlemin Dağ Rüzgarı (1994)

Kanı Susturun (1995)

Bu Yürek Bu Sevda Var iken (1996)

İstanbul Konserleri-3 (1996)

Kayıp (1997)

Kavgamın Çiçeği (1999)

Her Mevsim Bahardır(2000)

Şarkılarım Tanıktır (2002)

Nerdesin Ey Kardeşlik (2003)

Sevmek Bir Eylemdir (2005)

Ateşte Sınandık (2006)

Çığlıklar Ülkesi (2009)

Listen to the Banned (2010)

Dersim-Şuware Kırmanciye (2012)

Kobani (2016)

DHA