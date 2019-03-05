HABER

Ferhat Tunç: Türkiye'ye dönmeyeceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü Ferhat Tunç, Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını açıkladı. Tunç, "Norveç'ten Almanya'ya geçeceğim ve Almanya'da yaşayacağım" dedi.

Ferhat Tunç: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Hakkında 'terör örgütü propangandası yapmak, terör örgütü üyeliği' gibi suçlardan açılan davalarda 20 yıl hapis cezası istenen Ferhat Tunç, önceki gün bir konferansa katılmak üzere gittiği Norveç'te yaptığı konuşmada, Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını söyledi.

Tunç, çifte vatandaşlık hakkı olduğu Almanya'da yaşayacağını aktardı.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEME KARARI ALDIM"

Bakırköy 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt propagandası yapmaktan 1 yıl 11 ay hapis cezası aldığını ifade eden Tunç, şunları söyledi:

"Yakın zamanda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkımda 'örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemeyle dava açıldı. Gittiğim her ilde yaptığım konuşmalar nedeniyle hakkımda açılan onlarca dava var. 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 1 yıl 11 ay hapis cezası almam nedeniyle bazı cezalarımın ertelenmesi durdurulmuş ve o cezaları da yatmam söz konusu. Konferans için geldiğim Norveç'ten Türkiye'ye dönmeme kararı aldım. 1979 yılında babamla işçi ailesi statüsü ile Almanya'ya gitmiş ve Alman vatandaşlığı almıştım. Norveç'ten Almanya'ya geçeceğim ve Almanya'da yaşayacağım."

Kaynak: DHA

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Her biri Osmanlı ordusu için yapıldı! Gören hayran kalıyorHer biri Osmanlı ordusu için yapıldı! Gören hayran kalıyor
Balıkesir, şehidini uğurladıBalıkesir, şehidini uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ferhat Tunç Norveç Almanya

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her biri Osmanlı ordusu için yapıldı! Gören hayran kalıyor

Her biri Osmanlı ordusu için yapıldı! Gören hayran kalıyor

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi

Denizli'deki görüntüler tartışma yaratmıştı! O polis görevden uzaklaştırıldı

Görüntüler tartışma yaratmıştı! O polis görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'ye kaçak getirilen 1 milyon Irak dinarı bulundu

Türkiye'ye kaçak getirilen 1 milyon Irak dinarı bulundu

Temsili düşman adası ele geçirildi

Temsili düşman adası ele geçirildi

Çığ tehlikesine rağmen gittiler

Çığ tehlikesine rağmen gittiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.