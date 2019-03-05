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Ferhat Tunç: Türkiye'ye dönmeyeceğim

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 12:32 | Son Güncelleme

TÜRKÜCÜ Ferhat Tunç, Almanya'da yaşama kararı aldığını açıkladı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TÜRKÜCÜ Ferhat Tunç, Almanya'da yaşama kararı aldığını açıkladı.
Hakkında 'terör örgütü propangandası yapmak, terör örgütü üyeliği' gibi suçlardan açılan davalarda 20 yıl hapis cezası istenen Ferhat Tunç, önceki gün bir konferansa katılmak üzere gittiği Norveç'te yaptığı konuşmada, Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını söyledi. Tunç, çifte vatandaşlık hakkı olduğu Almanya'da yaşayacağını aktardı.
Bakırköy 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt propagandası yapmaktan 1 yıl 11 ay hapis cezası aldığını ifade eden Tunç, şunları söyledi:
"Yakın zamanda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkımda 'örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemeyle dava açıldı. Gittiğim her ilde yaptığım konuşmalar nedeniyle hakkımda açılan onlarca dava var. 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 1 yıl 11 ay hapis cezası almam nedeniyle bazı cezalarımın ertelenmesi durdurulmuş ve o cezaları da yatmam söz konusu. Konferans için geldiğim Norveç'ten Türkiye'ye dönmeme kararı aldım. 1979 yılında babamla işçi ailesi statüsü ile Almanya'ya gitmiş ve Alman vatandaşlığı almıştım. Norveç'ten Almanya'ya geçeceğim ve Almanya'da yaşacağım."

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