Ferhunde Hanımlar dizinde 'Nevzat' karakterine hayat veren İpek Çeken'in son hali

Dile kolay, Ferhunde Hanımlar dizisiyle 1993 yılından 1999'a kadar her gün onu izledik. Adeta ailemizden biri gibi olmuştu.

Dizideki sevinçlerine sevinir, hatalarına kızar olmuştuk...

Dizi bitse de İpek Çeken, duru güzelliği, etkileyici ses tonu ve başarılılarıyla bizleri büyülemeye devam etti.

Şu sıralar tiyatro sahnelerinin tozunu attıran İpek Çeken, geçen onlarca yıla rağmen güzelliğinden ve enerjisinden bir şey kaybetmemiş görünüyor.