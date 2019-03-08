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Feribot iskelesinde 196 şişe kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 11:42 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde feribot iskelesinde yabancı plakalı bir araçta arama yapan polis 196 şişe kaçak içki ele geçirdi.Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, feribot iskelesinde yabancı plakalı bir araçta arama yaptı.

Feribot iskelesinde 196 şişe kaçak içki ele geçirildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde feribot iskelesinde yabancı plakalı bir araçta arama yapan polis 196 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, feribot iskelesinde yabancı plakalı bir araçta arama yaptı. B.E. isimli şahsın aracında yapılan aramada 196 adet gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler B.E. ve M.E, çıkarıldıkları Gelibolu Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı..

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