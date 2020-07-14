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Feribot kaptanı, boğulmak üzere olan şahsı kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 21:12 | Son Güncelleme

Malatya ile Elazığ Baskil arası sefer yapan feribotun kaptanı, boğulma tehlikesi yaşayan şahsı suya girerek kurtardı. O anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Feribot kaptanı, boğulmak üzere olan şahsı kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Karakaya Barajı’nda meydana geldi. Feribot iskelesi yakınlarında serinlemek için suya giren bir kişi, suda boğulma tehlikesi yaşadı. O esnada Malatya ile Elazığ Baskil arası sefer yapan feribotun kaptanı boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi kurtarmak için suya atladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaptan çevredeki vatandaşların da yardımıyla boğulma tehlikesi yaşayan şahsı sudan çıkarttı. Şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarılma anı ise cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi. (İHA)

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