ÇANAKKALE (AA) - Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul ve Trakya'dan gelip feribotla Çanakkale'ye geçmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk, Eceabat ilçesindeki iki iskele yakınında kurulan araç depolama alanlarıyla azaltıldı.

Bayram tatili yola çıkan vatandaşlar, özellikle İstanbul'dan güneye doğru giden güzergahlarda yoğunluğa neden oluyor.

Bölgede deniz yolunun önemli geçiş noktalarından biri olan Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde trafik, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla alınan önlemler sayesinde nispeten rahat ilerliyor.

Valilik, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, deniz ulaşımı firması GESTAŞ ile ilçenin kaymakamlık, belediye, emniyet amirliği ve jandarma komutanlığının koordinesinde iki ayrı depolama alanı kuruldu.

Eceabat ilçe merkezi ve Kilitbahir köyündeki feribot iskelelerine yakın bölgelerdeki bu alanlar sayesinde tatilciler bayram trafiğinde daha rahat yol alabiliyor.

Kilitbahir Feribot İskelesi yakınındaki Ağadere bölgesinde yaklaşık 250 aracın depolanabildiği alanda araçlar ilk olarak bilet noktasından geçiriliyor ve yetkililer tarafından düzenli bir şekilde sıralanıyor. Daha sonra bu araçlar, feribotun kapasitesine göre iskeleye yönlendiriliyor. Uygulamayla iskelenin bağlantı yollarında trafikte aksamalar önleniyor.

Depolama bölgesinde dinlenme yerleri, tatilcilerin çay, kahve ve yiyecek ihtiyaçlarını giderebilecekleri otomatların, tuvaletlerin olması vatandaşları memnun ediyor.

