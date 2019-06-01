HABER

Feribot seferleri ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 17:22 | Son Güncelleme

Çanakkale-Eceabat hattında karşılıklı sefer yapan feribotlarda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yaşanan yoğunluk, şehirler arası güzergahlara çıkan bağlantı yollarına da yansıdı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale kent merkezi ile Eceabat ilçesi arasında karşılıklı işletilen feribotlarda Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yaşanan yoğunluk, şehirler arası yollara bağlantılarda da uzun araç kuyruklarına yol açtı.

İstanbul ve Trakya'dan gelerek Balıkesir'in Ege sahiline ve İzmir'e hareket eden tatilcilerin araçları Çanakkale'de deniz ve kara yolu ulaşımında yoğunluğa neden oldu.

Tatilciler, Eceabat, Kilitbahir ve Gelibolu feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturuyor. Bu yoğunluk, şehirler arası güzergahlara çıkan bağlantı yollarında da hissediliyor.

Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Belediye Başkanı Saim Zileli ve İlçe Emniyet Amiri Selçuk Bayram, kuyrukta bekleyen vatandaşlardan trafikte dikkatli olmalarını istedi.

Yılmaz, İçişleri Bakanlığının "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında, araçlardaki çocuklara Sürücü Seyahat Karnesi verdi, kırmızı düdük ve şapka hediye etti.

Çocuklar, aracı kullanan ebeveynlerinin yayalara öncelik verip vermemesine, emniyet kemeri kullanımı, trafik ışıklarına riayet, seyir halindeyken cep telefonu kullanmama, hız kuralları gibi konuları değerlendirerek sürücü hakkındaki görüşlerini bu karnelere yazacak. Ülke genelinde, broşürlerde belirtilen Twitter adresine bu bilgileri gönderen çocuklardan 100'ü bisikletle ödüllendirilecek.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Vali Kaymak’tan sürücülere uyarı, çocuklara kırmızı düdükVali Kaymak’tan sürücülere uyarı, çocuklara kırmızı düdük
Marmaris'te tatilciler plajları doldurduMarmaris'te tatilciler plajları doldurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ramazan Bayramı Tatil trafik

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Halit Ergenç'e çirkin saldırı! 2 gözaltı

Halit Ergenç'e çirkin saldırı! 2 gözaltı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayana ceza var

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayana ceza var

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Halı saha yüzünden tartışmışlardı... O savcının görev yeri değişti

O savcının görev yeri değişti!

Son dakika FETÖ'cüler tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafikte son durum

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyordu! Araç geçişi sırasında patlama

Son dakika Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.