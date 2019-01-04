Feribot seferlerinde iptaller!

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli - Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasındaki bazı seferler geçici olarak durduruldu

Kabatepe-Gökçeada hattında saat 15.00 ve 20.00, Gökçeada-Kabatepe arasındaki saat 13.00 ve 18.00, Bozcaada-Geyikli arasındaki saat 07.15 ile Geyikli-Bozcaada arasındaki saat 08.00 seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, ada hattında iptal olan seferler yerine Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 14.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 ve 17.00'de seferler yapılacağını bildirdi. (AA)

