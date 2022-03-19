Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart İDO çalışıyor mu? Hangi İDO seferleri iptal edildi? 20 Mart 2022 Pazar

20 Mart Pazar günü yoıla çıkmayı planlayan vatandaşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO, feribot ve vapur seferlerinin iptal edilip edilmediğini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İDO'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart İDO çalışıyor mu? Hangi İDO seferleri iptal edildi? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

FERİBOT VE VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Şehir Hatları'ndan iptal edilen vapur seferlerine ilişkin yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız, yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

20 MART İDO ÇALIŞIYOR MU?

İDO 20 Mart Pazar günü yapılması planlanan seferlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İDO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Mart Pazar günü olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm biletli hat seferlerimiz iptal edilmiştir."

HANGİ İDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ? 20 MART 2022 PAZAR



