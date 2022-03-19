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Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart İDO çalışıyor mu? Hangi İDO seferleri iptal edildi? 20 Mart 2022 Pazar

19.03.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feribot ve vapur seferleri iptal mi? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin 20 Mart Pazar günü yapılması planlanan seferlerine ilişkin açıklama yapıldı. Bu kapsamda Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart İDO çalışıyor mu? Hangi İDO seferleri iptal edildi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart İDO çalışıyor mu? Hangi İDO seferleri iptal edildi? 20 Mart 2022 Pazar

20 Mart Pazar günü yoıla çıkmayı planlayan vatandaşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO, feribot ve vapur seferlerinin iptal edilip edilmediğini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İDO'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart İDO çalışıyor mu? Hangi İDO seferleri iptal edildi? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

FERİBOT VE VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Şehir Hatları'ndan iptal edilen vapur seferlerine ilişkin yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız, yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

20 MART İDO ÇALIŞIYOR MU?

İDO 20 Mart Pazar günü yapılması planlanan seferlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İDO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Mart Pazar günü olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm biletli hat seferlerimiz iptal edilmiştir."

HANGİ İDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ? 20 MART 2022 PAZAR

Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart 2022 Pazar

Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart 2022 Pazar

Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart 2022 Pazar

Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart 2022 Pazar

Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart 2022 Pazar

Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart 2022 Pazar

Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart 2022 Pazar

Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart 2022 Pazar

Feribot ve vapur seferleri iptal mi? 20 Mart 2022 Pazar

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