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Feribota giden araçları Akad aradı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 19:43 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Sahil Güvenlik İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekipleri, deniz otobüsüne giriş yapan araç ve yolcu valizlerini narkotik köpeği Akad’ın kontrolleriyle gerçekleştirdi.Sahil Güvenlik İstihbarat Şubesi Müdürlüğü narkotik köpek timi ve TCSG-25 Sahil Güvenlik Botu personeliyle birlikte başlatılan huzur ve güvenlik operasyonu Mudanya’da gerçekleştirildi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Sahil Güvenlik İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekipleri, deniz otobüsüne giriş yapan araç ve yolcu valizlerini narkotik köpeği Akad’ın kontrolleriyle gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik İstihbarat Şubesi Müdürlüğü narkotik köpek timi ve TCSG-25 Sahil Güvenlik Botu personeliyle birlikte başlatılan huzur ve güvenlik operasyonu Mudanya’da gerçekleştirildi. Feribota giriş yapmak üzere sıra bekleyen araçlar narkotik köpeği tarafından didik didik arandı. Araçların içi ve bagajına girerek arama yapan Akad, valizleri de tek tek aradı. Araçların aranması bitiminde feribot içinde valizlerin istiflendiği alandaki valizleri arayan narkotik köpeğinin işareti üzerin biri yabancı uyruklu olmak üzere 2 valizden şüphelenen arama timi bu valizleri kontrolden geçirdi kontrol sonucu uyuşturucu ve benzeri maddeye rastlanmadı. Huzur ve güven uygulamaları belirli zaman aralıklarında devam edeceği bilgisi verildi.

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