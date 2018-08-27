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Feribotta kamyon devrildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 23:28 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA  Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta bir kamyon seyir sırasında devrildi.

Feribotta kamyon devrildi (1)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta bir kamyon seyir sırasında devrildi. Feribot, Yenikapı iskelesine yanaştı.

Feribotta kamyon devrildi (1)

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