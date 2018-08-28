Feribotta kamyon devrildi (Geniş Haber)

Çağatay KENARLI - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul,(DHA) YALOVA-Yenikapı seferini yapan feribotta bir kamyonet seyir sırasında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. Yenikapı iskelesine yanaşan feribottaki kamyonet vinçle kaldırılırken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Yalova-Yenikapı seferi yapan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait feribotun arka bölümündeki kamyonet, seyir sırasında yanındaki otomobilin üzerine devrildi. Feribot, Yenikapı İskelesi'ne yanaştıktan sonra devrilen kamyoneti kaldırmak için çalışma başlatıldı. Diğer araçların çıkışı sağlanırken, devrilen kamyonet yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı.
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