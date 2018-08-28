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Feribotta kamyonet devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 00:00 | Son Güncelleme

Feribotta kamyonet devrildi

İSTANBUL (AA) - Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta kamyonet bir otomobilin üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait feribot, Yalova'dan Yenikapı'ya hareket etti.

Feribotun arka bölümündeki kamyonet, seyir sırasında yanındaki otomobilin üzerine devrildi.

Yenikapı'ya yanaşan feribottaki araçların çıkışı sağlanırken, devrilen kamyonetin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
feribot İDO Kaza

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